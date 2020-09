Petrobras anuncia aumento de 4% no preço da gasolina

SK Simone Kafruni

A Petrobras anunciou, nesta terça-feira (22/9), o quarto reajuste seguido dos combustíveis em setembro. Após três cortes consecutivos, o preço do litro da gasolina sofrerá aumento de 4% nas refinarias a partir desta quarta-feira (23/9). O valor do diesel não terá alteração. As três últimas correções, promovidas pela estatal este mês, foram cortes de 3%, 5% e 5% na gasolina e reduções de 6%, 5% e 5% no diesel.

De acordo com o presidente da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), Sérgio Araújo, o reajuste anunciado para gasolina “não foi suficiente para eliminar a defasagem em relação ao preço internacional”. “O diesel continua com defasagem desde o início de agosto”, disse.

Em Brasília, embora seja possível encontrar gasolina por menos de R$ 4 em aplicativos de alguns estabelecimentos, a média praticada, antes do novo reajuste, era de R$ 4,28 por litro. Contabilizando o aumento anunciado hoje, a Petrobras promoveu 27 alterações na tabela de preços da gasolina e 21 na do diesel este ano.