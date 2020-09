Caixa deposita auxílio emergencial para nascidos em agosto

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

A Caixa Econêmica Federal realiza hoje (23/09) o pagamento de R$ 2,6 bilhões do auxílio emergencial para 4 milhões de pessoas nascidas em agosto, conforme o calendário do ciclo 2 do programa.

Além disso, será feito o pagamento de R$ 428,6 milhões do benefício para 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com NIS final 5.

A partir desta data, os valores já podem ser movimentados pelo Aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos ou compras na internet e por meio das maquininhas de débito e crédito.



Já os saques e transferências para quem recebeu nesta quarta-feira serão liberados a partir de 13 de outubro.