2 mil vagas para a PRF

IS Ingrid Soares

O presidente Jair Bolsonaro confirmou que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abrirá concurso público com a previsão de criação de duas mil vagas. A expectativa é de que o edital seja publicado ainda em 2020, ou no início de 2021. O anúncio foi feito na última quinta-feira, durante uma cerimônia de inauguração de estruturas e de entrega de equipamentos à Superintendência do órgão, no Rio de Janeiro.

Apesar de o presidente ter garantido 2 mil vagas, em maio, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal encaminhou ao Ministério da Economia um pedido para que sejam abertas 2.772 vagas, para preenchimento imediato, sendo 2.634 para policiais e 138 para agentes administrativos. O último concurso para ingresso na corporação foi em 2018 e ofereceu 500 vagas, em 17 estados. A banca organizadora foi o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Bolsonaro já havia anunciado o certamente em uma live, em agosto, na qual afirmava que o edital seria publicado em breve. Inicialmente, a previsão é de que o edital seja divulgado em dezembro e as inscrições ocorram em abril. Para participar do concurso, o candidato precisa ter nível superior, ser maior de 18 anos e possuir carteira de habilitação. A remuneração inicial para policial rodoviário federal é de R$ 9.899,88, e para agente administrativo é de R$ 4.746,16, exigindo nível médio completo.

De acordo com Bolsonaro, os trâmites burocráticos do novo concurso estão avançados. “O (diretor-geral Eduardo) Aggio trouxe para nós a necessidade de mais PRFs e já está bastante avançada a conversa com a Economia, de modo que duas mil novas vagas possam ser abertas no final desse ano, começo do ano que vem. Isso é sangue novo na PRF, isso é meios para que vocês possam melhor trabalhar e ajudar na segurança pública do nosso país”, declarou.

Já o diretor-executivo da PRF José Hott disse que a comissão formada para o concurso concluiu seus trabalhos dentro do prazo determinado e entregou a minuta do projeto do certame. Mas as bancas organizadoras interessadas só terão acesso ao documento depois que o governo federal autorizar, formalmente, a realização do evento. Ele disse que algumas disciplinas podem sofrer alterações, em relação ao que foi cobrado no concurso de 2018. Porém, o edital passado ainda é o melhor indicativo para quem quiser estudar com vistas a disputar uma vaga.