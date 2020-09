CEB é avaliada em R$ 1,4 bilhão

VN VICENTE NUNES JÉSSICA EUFRÁSIO

O andamento do processo que deve levar à desestatização de uma das subsidiárias da Companhia Energética de Brasília (CEB) teve mais uma etapa concluída. Ontem, a empresa enviou dois comunicados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à Bolsa de Valores (B3), convocando acionistas para uma Assembleia Geral Extraordinária, em 13 de outubro. Durante a reunião, o grupo deve decidir sobre a alienação de 100% do capital da empresa, ao preço mínimo de R$ 1,424 bilhão. Se a proposta receber sinal verde, o edital de privatização sairá até o início de novembro.

O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), responsável pela estruturação do projeto, analisou a situação da CEB Distribuição (CEB-D) por meio de dois modelos. O valor da empresa ficou entre R$ 2,249 bilhões e R$ 2,394 bilhões. No entanto, com o desconto das dívidas de R$ 865 milhões e do preço do terreno da companhia, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), as estimativas caíram para R$ 1,346 bilhão e R$ 1,501 bilhão. A média final ficou em R$ 1,4 bilhão.

Ao menos seis empresas devem disputar o controle da CEB-D, que atende 1,1 milhão de consumidores no Distrito Federal. Entre elas, estão CPFL Neoenergia, Equatorial, Energisa, Enel e EDP. A primeira chegou a contratar um time de 200 pessoas para avaliar a companhia, e o interesse levou o Governo do Distrito Federal (GDF) a prever um ágio considerável sobre o preço mínimo de venda. O dinheiro será transferido para a CEB Holding — controladora da distribuidora —, da qual o Executivo local detém 80% das ações. Os outros 20% estão nas mãos de investidores.

Em 2018, a companhia apresentou um deficit bilionário e tem acumulado perdas ao longo dos anos. Os principais problemas decorrem da falta de manutenção e atualização da estrutura da rede; das ligações clandestinas; e da inadimplência dos consumidores. Em meio à pandemia de covid-19, cerca de 230 mil pessoas deixaram de pagar as contas de luz em dia. O prejuízo chega a R$ 120 milhões por mês, pois a empresa está proibida de cortar o fornecimento da população durante o momento de crise.

Mudanças

A CEB-D paga, aproximadamente, R$ 260 milhões mensais pela compra da energia que distribui. Mas sem recursos suficientes para bancar essa conta por causa dos calotes, reduziu em R$ 58 milhões os investimentos previstos para 2020. Com a privatização, a Holding deve quitar um empréstimo de R$ 173 milhões feito para ajudar a subsidiária. No entanto, ainda há uma dívida de quase R$ 150 milhões em aberto com o GDF, referente ao Imposto sobre Circulação de Serviços e Mercadorias (ICMS). A empresa já pagou R$ 200 milhões dessa fatura.

No processo de privatização da CEB-D, haverá a criação de uma empresa que cuidará da iluminação pública do DF. A estrutura ficará sob responsabilidade da CEB Holding e vai incorporar 100 empregados da distribuidora para as áreas administrativa e de prestação de serviços. Antes da privatização, a companhia — que conta com quase 900 funcionários — abriu um programa de demissão voluntária (PDV) destinado a 120 interessados.

Administração

A exploração do serviço de distribuição de energia no Distrito Federal valerá por 25 anos — até 2045, se o projeto sair do papel em 2020. A decisão pela venda de 100% do capital tem base na expectativa de que o ágio seja maior sobre o preço mínimo. Os potenciais compradores não têm demonstrado interesse em ter estatais como sócias, por acreditar que isso comprometa a agilidade e a eficiência da administração do serviço.

Ed Alves/CB/D.A Press - 20/10/16

Com edital previsto para o início de novembro, sistema de distribuição de energia elétrica deve passar à iniciativa privada ainda neste ano