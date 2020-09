Governo anuncia suspensão da prova de vida até 31 de outubro

FS Fernanda Strickland*

Nesta segunda-feira (28), o governo anunciou a suspensão da exigência da Prova de Vida anual (recadastramento) de servidores aposentados, pensionistas e anistiados até dia 31 de outubro. A medida tem como finalidade reduzir o risco de contágio por covid-19 dos favorecidos que fazem o recadastramento anual, em sua maioria idosos.

O advogado especialista em Direito Previdenciário Ricardo da Costa explica a prova de vida está prevista na legislação referente aos beneficiários do INSS. A medida tem como fim evitar fraudes e pagamentos indevidos.” A prova de vida normalmente é feita perante a instituição bancária, mas também poderá ser requerida in loco (na casa do segurado ou instituição de internação) caso este não possa se locomover, ou, ainda, em embaixadas e consulados para os beneficiários que residam no exterior”.

“Ela é fundamental que o beneficiário mantenha a prova de vida em dia, pois dessa forma permanecerá com o pagamento mensal ativo. A falta dela implicará suspensão, inclusive com possível cessação do benefício” esclarece o advogado.



Ele alerta que os beneficiários precisam ficar atentos. “Os beneficiários devem procurar suas agências bancária para verificar a data que devem fazer a prova de vida, evitando, desta forma, a suspensão do pagamento de seus benefícios”, alerta.



