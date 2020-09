DEU no www.correiobraziliense.com.br

CB Correio Braziliense

CNC lamenta morte de Eraldo Alves da Cruz

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o Sesc e o Senac, divulgaram nota lamentando a morte de Eraldo Alves da Cruz, secretário-executivo do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade da Confederação, no último domingo, no Rio de Janeiro. “Eraldo deu uma grande contribuição, trabalhando com paixão e empenho por um turismo brasileiro forte”, afirmou o presidente da CNC, José Roberto Tadros. Entre outros cargos, Eraldo foi presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH Nacional) e vice-presidente e diretor da Fecomercio-DF.





Confiança em alta na indústria

Pesquisa da Fundação Getulio Vargas mostra que o Índice de Confiança da Indústria avançou 8 pontos este mês, alcançado 106,7 pontos, o maior nível desde janeiro de 2013 (106,7 pontos). Dos 19 segmentos pesquisados, 18 revelaram aumento da confiança. Outra pesquisa, da Confederação Nacional da Indústria, apontou que o Índice de Confiança do Empresário Industrial cresceu em 30 setores, com destaque para a indústria de transformação.