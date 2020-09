Mercado S/A

CB Correio Braziliense

Mercado perplexo com programa Renda Brasil



A paciência do mercado financeiro com o governo Bolsonaro está por um fio. Ontem, o anúncio do Renda Brasil, que irá retirar recursos da educação para financiar o novo programa social, deixou economistas, analistas e gestores perplexos. Muitos se referiram à iniciativa como “pedalada fiscal” e “contabilidade criativa”, expressões consagradas nos anos Dilma, que remetem à falta de zelo dos governos com os recursos públicos. O Twitter virou uma espécie de painel das lamentações. “Não há mais dúvidas de que Paulo Guedes é o pior ministro desde a redemocratização”, escreveu a economista Elena Landau. “Acabou o humor”, disse Rafael Ferri, fundador da plataforma de investimentos TradersClub e, até então, um defensor contumaz do presidente Bolsonaro. Segundo um relatório da corretora XP, o modelo do Renda Cidadã traz insegurança jurídica para o país. Se o modelo de financiamento do Renda Brasil vingar, dificilmente o presidente irá recuperar o prestígio com a turma das finanças.





E-commerce da Cacau Show cresce 15.000%



A Cacau Show, maior rede de chocolates finos do mundo, sofreu na pele os impactos da crise do coronavírus. Com a quarentena e o fechamento de lojas, foi obrigada a demitir 1,2 mil funcionários. Uma das saídas encontradas pela companhia para aliviar o sufoco foi investir nos canais digitais — as vendas no e-commerce dispararam impressionantes 15.000%. Ainda assim, o faturamento deverá encolher neste ano. A estimativa é fechar 2020 com receitas de R$ 3,1 bilhões, ante R$ 3,5 bilhões em 2019.





Azul prepara operação especial para o feriado



A companhia aérea Azul ampliará a sua operação para atender ao aumento da demanda no feriado de 12 de outubro. Serão 57 voos adicionais, sendo que o Aeroporto do Recife (PE) ficará com o maior número de pousos e decolagens extras. Como no feriado de 7 de setembro, o setor espera forte movimentação de passageiros no período. O Aeroporto de Guarulhos (SP), o mais movimentado do país, calcula que o número de viajantes poderá aumentar 20% entre 9 e 12 de outubro diante da semana anterior.



R$ 10 bilhões



É quanto a CSN Mineração, subsidiária da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), espera levar com o seu IPO (oferta pública inicial) na Bolsa, previsto para este ano



Mercado de luxo encolhe menos que o previsto



As previsões dos analistas para o mercado de luxo não irão se confirmar. No início da pandemia, acreditava-se que o segmento poderia encolher 50% em 2020. Com base nos resultados de janeiro a setembro, as estimativas foram revistas, e agora espera-se uma queda de 25% do faturamento. Uma das razões para isso é o bom desempenho das vendas on-line, que passaram a responder por 22% dos

negócios fechados. No final de 2019, o e-commerce do luxo não chegava a 10% das receitas totais do setor.