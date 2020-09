Dólar quase fecha estável e Ibovespa tem mais um dia de queda

JR Jailson R. Sena*

O dólar se manteve próximo da estabilidade e fechou em R$ 5,64 nesta terça-feira (29). Já a Ibovespa, principal índice da B3, caiu 1,15% fechando em 93.580 mil pontos. A indefinição de como será financiado o novo programa social intitulado de Renda Cidadã, foi um dos assuntos que repercutiu entre os investidores.

No início do dia, havia a expectativa de que a proposta de retirar parte do orçamento do Fundeb e precatórios seria revista. Mas as declarações de Marcio Bittar (MDB-AC), relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Pacto Federativo, e de outros aliados do Planalto de as fontes de financiamento do novo programa serão mantidas decepcionou o mercado.

Os investidores querem saber, ainda, como será o novo imposto sobre transações financeiras digitais semelhante à CPMF. Segundo o Ministro da Economia, Paulo Guedes, a proposta está em discussão. Ainda não há certeza de como o novo tributo compensará a desoneração da folha de salarial de empresas.

No cenário externo, contribuiu para o mau humor do mercado a afirmação do Banco Mundial de que a pandemia do coronavírus deve levar a região do Leste Asiático e Pacífico, bem como a China, a um ritmo de crescimento lento em mais de 50 anos. O banco informou, ainda, que 38 milhões de pessoas poderão ser levadas a pobreza.

Já nos Estados Unidos, há uma expectativa sobre o primeiro duelo entre o candidato a reeleição à presidência do país, Donald Trump e o concorrente democrata Joe Biden. O debate televisivo será realizado nesta terça (29), às 22h (horário de Brasília), em Cleveland, Ohio, com duração de 90 minutos.



Estagiário sob supervisão de Carlos Alexandre de Souza