Endividamento do país só aumenta e atinge 88,8% do PIB

RH Rosana Hessel

Aumento do endividamento reflete necessidade de financiamento do governo contabilizada no deficit nominal do setor público consolidado - (crédito: Leonardo Sá/Agência Senado)

Enquanto o rombo das contas públicas é crescente no meio da recessão provocada pela pandemia de covid-19, o endividamento do governo geral cresce sem parar e atinge patamares cada vez mais elevados. Conforme dados do Banco Central (BC), divulgados nesta quarta-feira (30/09), a dívida pública bruta aumentou R$ 179 bilhões, ou 2,88%, entre julho e agosto, alcançando novo pico, de R$ 6,389 trilhões. Esse volume corresponde a 88,8% do Produto Interno Bruto (PIB).

A taxa está bem acima da média dos países emergentes estimada para este ano pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), de 62% do PIB. Esse alto patamar acendeu o sinal de alerta no mercado, com aumento das dúvidas sobre a capacidade do governo em conseguir fazer com que a dívida bruta fique, pelo menos, estável nos próximos anos. E, assim, não ultrapasse 100% do PIB, algo insustentável para países emergentes.

Conforme os dados do BC, o aumento do endividamento público reflete a necessidade de financiamento do governo contabilizada no deficit nominal do setor público consolidado, que alcançou R$ 933,5 bilhões – equivalentes a 13% do PIB, no acumulado em 12 meses até agosto. O resultado nominal do setor público consolidado inclui o resultado primário das contas públicas e os juros nominais apropriados. Em agosto, ficou deficitário em R$ 121,9 bilhões.

Rombo fiscal salta 2.497%

O deficit primário do setor público consolidado (que inclui os resultados dos governos federal e regionais, mais as estatais) ficou em R$ 87,6 bilhões em agosto. Nas contas do governo central e das estatais, houve déficits de R$ 96,5 bilhões e de R$219 milhões, respectivamente. Já os estados e municípios registraram superavit primário de R$ 9,1 bilhões, em grande parte devido aos repasses, pela União, de recursos para o combate à covid-19.

No acumulado do ano até agosto, o deficit primário do setor público consolidado somou R$ 571,4 bilhões, um salto de 2.497% sobre o deficit de R$ 22 bilhões no mesmo período de 2019. No acumulado em 12 meses, o rombo do setor público consolidado atingiu R$ 611,3 bilhões, o equivalente a 8,5% do PIB.

A conta de juros nominais do setor público consolidado, apropriados por competência, somaram R$ 34,3 bilhões em agosto, queda de 31,7% em relação aos R$ 50,2 bilhões computados no mesmo mês de 2019. Essa redução, segundo o BC, foi “influenciada pela evolução menos desfavorável do resultado das operações de swap cambial (perda de R$ 14,3 bilhões em agosto de 2020 e de R$ 24,5 bilhões em agosto de 2019) e pela redução da taxa básica de juros (Selic) no período, que está em 2% ao ano atualmente.

Nos últimos 12 meses, os juros nominais atingiram R$ 322,2 bilhões (4,48% do PIB), 7,7% inferior aos R$ 349,2 bilhões (4,91% do PIB) registrados no acumulado até agosto do ano anterior.

O BC informa, ainda, que a dívida líquida do setor público, descontada as reservas cambiais, alcançou R$ 4,367 trilhões em agosto, o equivalente a 60,7% do PIB. Esse resultado refletiu, em especial, os impactos de deficit primário (aumento de 1,2 ponto percentual), dos juros nominais apropriados (aumento de 0,5 p.p.) e da desvalorização cambial de 5,2% (redução de 1,0 p.p.).