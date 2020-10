Valorizando a informação

CB Correio Braziliense

O conteúdo jornalístico produzido pelo Correio Braziliense foi selecionado para ganhar lugar de destaque dentro da plataforma Google Notícias. O Google News Showcase, chamado no Brasil de “Destaques”, é um novo tipo de experiência de notícias on-line que contará com curadoria editorial de publicações diversas e premiadas. O intuito é fornecer aos leitores mais informações sobre as histórias que importam e permitir que os editores desenvolvam relacionamentos mais profundos com seu público.

Guilherme Machado, vice-presidente executivo do Correio, disse ter grandes expectativas com a iniciativa. “O Correio Braziliense participa com entusiasmo deste novo projeto, que faz parte de uma série de parcerias entre o Google e as empresas de jornalismo. O Publisher-Curated News certamente ajudará o internauta brasileiro a acessar conteúdo jornalístico relevante de maneira gratuita, contribuindo para a disseminação de informações confiáveis, tão fundamentais na construção de uma democracia sólida”, afirmou.

Humberto Rezende, editor do site do Correio, destacou que o projeto vai proporcionar uma nova experiência para o leitor. “Nossa redação está dando especial atenção para esta iniciativa, buscando selecionar para os leitores conteúdos relevantes e especiais, garantindo uma oferta de notícias com a qualidade que a nova plataforma merece”, assinalou.

Além do Correio, outros veículos de relevância nacional e regional farão parte do projeto, como o Estado de S. Paulo, Band, Folha de S. Paulo, Jovem Pan, Revista Piauí, UOL, Veja, Correio Braziliense, O Dia, e o Estado de Minas, entre outros.

Como funciona

A aba “Destaques” dentro do Google Notícias é composta por painéis de conteúdos que estarão em feeds personalizados juntos com outros conteúdos classificados por relevância. Nesse espaço, o Correio e outros veículos vão oferecer aos leitores conteúdo especial, cuidadosamente selecionado pelos editores, contendo narrativas mais profundas e contextualizadas.

O leitor terá a facilidade de navegar por linhas do tempo, bullets e artigos relacionados. Outros elementos como vídeos e áudios virão a seguir. Assim, as publicações podem, também, trazer mais detalhes e contexto resumindo uma história complicada, incluindo um infográfico, ou adicionando uma entrevista no centro de uma reportagem mais longa. Os leitores poderão navegar pelo conteúdo das publicações participantes e optar por seguir aquelas preferidas e, assim, sempre ver seus conteúdos, primeiro, no Google Notícias.

“Com 'Destaques', o Google dá mais um passo para reforçar seus laços com os produtores de conteúdo jornalístico e com os nossos usuários no Brasil. Cada publicação terá uma área dedicada para reforçar sua identidade e voz editorial, atrair novos leitores e gerar mais tráfego para seus sites. Já os usuários ganham acesso livre a mais conteúdo de alta qualidade, selecionado pelo parceiro e licenciado pelo Google”, diz Andrea Fornes, diretora de parcerias de produtos de notícias para a América Latina do Google.

Brasil e Alemanha serão os primeiros países a utilizar o “Destaques”, que será expandido progressivamente para outras nações. Inicialmente, a ferramenta estará disponível no Google Notícias para aparelhos Android.