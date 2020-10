Bolsa reage com alta e dólar fecha em queda, cotado a R$ 5,56

*J * Jailson R. Sena

O dólar começou a semana em baixa, sendo cotado a R$ 5,56 e o Ibovespa operou em alta nesta segunda-feira (5) finalizando em 96.089 pontos. A movimentação política em torno do novo programa social e o estado de saúde do presidente americano foram os destaques do dia.

O mercado está atento sobre os próximos passos do programa social Renda Cidadã. Um dos pontos é a proposta de extinguir o desconto de 20% concedido a contribuintes que optam pela declaração simplificada do Imposto de Renda da pessoa física. A medida está em estudo no ministério da Economia, segundo reportagem da Folha de S. Paulo.

Ainda no campo político, existe a expectativa de melhora da relação entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Hoje à noite eles se encontrarão em um jantar para tentar retomar o diálogo.

Pela manhã, o Banco Central divulgou que o IPCA encerre o ano em 2,12%. Já as expectativas para o desempenho do PIB tiveram leve melhora, passando de uma queda de 5,04% para um recuo de 5,02%.

Trump e Covid

No cenário externo, a recuperação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é acompanhada pelos investidores. Segundo boletins médicos, ele apresentou melhoras e foi tratado com dexametasona, remédio recomendado para casos severos da doença.

Enquanto Trump se recupera, o adversário sobe nas pesquisas eleitorais. No domingo (04/10), uma pesquisa eleitoral da Reuters/Ipsos mostrou Joe Biden à frente da disputa presidencial, com 51% das intenções de voto, enquanto Trump ficou com 41%.

* Estagiário sob supervisão de Carlos Alexandre de Souza