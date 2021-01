Bolsonaro diz que tentará aprovar reforma tributária em 2021

IS Ingrid Soares

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, na tarde desta quinta-feira (21/1), que tentará aprovar a reforma tributária este ano. A medida está em em discussão no Congresso desde abril de 2019 e economistas alertam que a demora para a aprovação da matéria pode desfavorecer o clima dos negócios no Brasil. A declaração do presidente ocorreu durante transmissão de live nesta quinta-feira (21/1), quando ele comentou sobre a redução da taxa de importação de pneus, para beneficiar caminhoneiros.

Bolsonaro disse também que não pode haver aumento de impostos e que caso contrário, "deixa como está".

"Por isso buscamos, vamos, se Deus quiser, fazer a reforma tributária no corrente ano. E o que eu falei com o Paulo Guedes? Eu não sou economista, mas fazer as quatro operações a gente sabe fazer. No final das contas, não podemos ter majoração da carga tributária. Se não deixa como está. Se bem que um dos objetivos dessa reforma é simplificar os impostos, porque as empresas gastam muito tempo e dinheiro com esses cálculos aí das suas prestações de contas, do que tem que a pagar o que não tem, o que tem a ressarcir, etc", apontou.