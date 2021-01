Incerteza provoca alta do dólar

JR Jailson R. Sena*

Preocupações com a deterioração das contas públicas e com a piora da economia por conta do agravamento da pandemia de covid-19 levaram nervosismo ao mercado financeiro ontem. Após abrir em baixa, refletindo a decisão do Banco Central de manter em 2% ao ano a taxa básica de juros, o dólar encerrou a quinta-feira em alta de 0,98%, cotado a R$ 5,36 para venda. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), fechou em queda de 1,10%, aos 118.329 pontos.

Novamente, o real foi a moeda com pior desempenho ante o dólar no mercado internacional, considerando as 34 divisas mais líquidas. Na Bolsa, foi determinante para o humor dos investidores a preocupação com a vacinação contra a covid-19 avance em um ritmo abaixo do esperado, devido a problemas como a falta de insumos. Além disso, a situação dramática vivida em algumas cidades, como Manaus, teve forte pressão baixista nos negócios.

Teto

A situação fiscal vem dominando as preocupações do mercado nas últimas semanas, e ganhou destaque com a percepção de que o governo não tem uma diretriz clara sobre como lídar com as necessidades da crise e com as pressões por maiores aumentos de gastos, que vêm, sobretudo, do Congresso. No meio da tarde, em entrevista ao Estado de S. Paulo, o candidato à Presidência do Senado apoiado pelo Palácio do Planalto, o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou que o teto de gastos (emenda constitucional que limita o aumento das despesas à inflação do ano anterior) “não é intocado”.

“O teto não pode ser intocado em um momento de extrema necessidade em que é preciso salvar vidas. Obviamente, essa rigidez pode, eventualmente, ser relativizada, mas vamos trabalhar muito para que não seja relativizada”, disse Pacheco. Ele defendeu uma solução para “remediar o problema dessas pessoas mais vulneráveis, seja com auxílio emergencial renovado, seja com incremento do Bolsa Família”.

A preocupação do mercado financeiro é que o aumento de gastos sociais, como com o auxílio emergencial, sem a contrapartida de cortes e em outras áreas ou reforço de receitas, termine por elevar ainda mais a dívida pública. “É importante olhar a situação social com atenção. Mas, infelizmente, não temos condição de manter os estímulos do ano passado”, disse a economista da Itaú Asset Mirella Sampaio, em live da Moldamais.

No mesmo evento, a economista-chefe da ARX Investimentos, Elisa Machado, observou que a questão do auxílio emergencial coloca o governo em uma encruzilhada. Retirar totalmente a medida pode afetar a ainda incipiente retomada da economia. Manter o benefício é complicado por causa da situação deteriorada das contas fiscais. “O cobertor é curto”, disse ela. Na visão da economista, para prorrogar o auxílio sem gerar mais ruídos no mercado, “Brasília precisa mostrar uma história bem contada de que não haverá descontrole fiscal”. Procurado, o Ministério da Economia não comentou o assunto. (Com Agência Estado)

“O cobertor é curto. Brasília precisa mostrar uma história bem contada de que não haverá descontrole fiscal”

Elisa Machado, economista-chefe da ARX Investimentos





BNDES: venda polêmica de ações

Estudo do economista Arthur Koblitz, presidente da Associação dos Funcionários do BNDES (AFBNDES), mostra que a pressa do governo em acelerar o desinvestimento da carteira da BNDESPar, o braço de participação acionária do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, acarretou prejuízo de R$ 12 bilhões aos cofres públicos. O erro estratégico, afirma o economista, foi vender ações da carteira em momento de baixo preço e durante a pandemia. O prejuízo se concentra em quatro principais desinvestimentos: Petrobras (R$ 1,3 bilhão), Vale (R$ 7,5 bilhões), Suzano (R$ 2,5 bilhões) e Marfrig (R$ 800 milhões).

“Sempre alertamos que não havia necessidade da venda, a menos que fosse para usar os recursos para combater a pandemia, o que não aconteceu. Ao contrário, diversos investidores privados comemoraram”, disse Koblitz.

Nos cálculos do economista, em agosto de 2020, o banco alienou 135 milhões de ações ao preço de R$ 60,26 por ação, num total de R$ 8,1 bilhões pela BNDESPar. “Hoje, essa carteira valeria R$ 14,1 bilhões, e a BNDESPar ainda deixou de receber R$ 325 milhões em dividendos. O prejuízo dessa única operação, portanto, foi de R$ 6 bilhões. Fazendo a mesma conta para casos públicos de desinvestimento (usando a cotação em 8 de janeiro de 2021) chegamos ao número de R$ 12,2 bilhões de prejuízo”, destacou.

O economista Gil Castello Branco, especialista em finanças públicas e secretário-geral da Associação Contas Abertas, não concorda que a venda das ações tenha sido um mau negócio. “O governo, além da participação em golden shares e blocos de controle das empresas, acabava tendo penduricalhos ao comprar ações via BNDES e Caixa”, assinalou. Para ele, o simples fato de um banco de fomento ter participação societária em uma petroleira enorme não faz sentido. “Estes recursos seriam mais efetivos em empresas menores, que não têm acesso a financiamento ou taxas de juros baixas, o que não é o caso da Petrobras.”

“O argumento de que ‘agora vale mais’ é sempre usado pelos ‘profetas’ que pretendem demonstrar maus negócios, como se fosse possível adivinhar o comportamento do mercado. Se as pessoas soubessem exatamente para onde a Bolsa vai, elas sempre ganhavam dinheiro”, argumentou.