Wilson Ferreira Junior vai trocar Eletrobras por BR Distribuidora

MB Marina Barbosa

(crédito: Valter Campanato/Agência Brasil)

Wilson Ferreira Junior vai comandar a BR Distribuidora quando oficializar a saída da Eletrobras. O executivo renunciou à presidência da estatal nesse domingo (24/1), mas fica no cargo até 5 de março, para fazer uma transição "adequada" para o seu sucessor, ainda não nomeado.

A ida de Wilson Ferreira Junior para a BR Distribuidora foi confirmada por fato relevante publicado nesta segunda-feira (25) pela distribuidora de combustíveis. O comunicado ressalta, no entanto, que ainda não dá data para a posse do novo presidente, pois não está claro se o executivo vai precisar cumprir um período de quarentena após a saída da Eletrobras.

"Conforme dispõe a lei 12.813/2013, compete à Comissão de Ética Pública (CEP) da Presidência da República analisar eventual necessidade de cumprimento de quarentena por parte do executivo, antes de assumir o cargo na BR Distribuidora. A consulta já foi formulada e a companhia aguardará deliberação da CEP", detalhou a BR Distribuidora.

Até que receba uma resposta do Palácio do Planalto, a distribuidora será comandada interinamente pelo diretor executivo de Operações e Logística, Marcelo Bragança. Ele terá o apoio de um comitê de transição, composto por quatro membros do conselho da empresa — Mateus Bandeira, Carolina Lacerda, Ricardo Maia e Alex Carneiro. A BR Distribuidora explicou que o atual presidente, Rafael Salvador Grisolia, deixa o cargo já no próximo domingo (31).

Mercado

Para o mercado, a ida de Wilson Ferreira Junior para a BR Distribuidora atesta as dificuldades de privatização da Eletrobras. É que, embora esteja na lista de privatizações do governo federal desde o mandato de Michel Temer, a desestatização da Eletrobras ainda sofre resistência do Congresso.

O mercado esperava que a questão fosse destravada neste ano. Mas, agora, com a saída de Ferreira Junior, muitos investidores já desconfiam dessa possibilidade. Consequentemente, as ADRs da Eletrobras caíram 11% na Bolsa de Nova York nesta segunda-feira. A BR Distribuidora, que era uma subsidiária da Petrobras, por sua vez, foi privatizada em 2019.