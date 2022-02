Gasto com viagens despenca

CB Correio Braziliense

Os gastos dos brasileiros com viagens ao exterior caíram quase 70% em 2020. A retração reflete as restrições impostas pela pandemia de covid-19 aos deslocamentos internacionais e a disparada do dólar — fatores que continuam pressionando a conta de serviços do balanço de pagamentos no início de 2021.

Segundo o Banco Central (BC), os brasileiros gastaram US$ 5,4 bilhões com viagens a outros países em 2020. O resultado é o menor desde 2005, quando as viagens internacionais levaram US$ 4,7 bilhões dos brasileiros. Em 2019, por exemplo, essa despesa havia somado R$ 17,4 bilhões.

“Os voos e as viagens internacionais foram um dos setores mais afetados pela pandemia. Até hoje temos notícias de governos que impedem a chegada de voos de outros países por conta do coronavírus”, explicou o chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha.

O inverso também é verdadeiro, ainda que em magnitude menor. Segundo o BC, os gastos realizados por estrangeiros em viagens ao Brasil caíram à metade, saindo de US$ 6 bilhões, em 2019, para US$ 3 bilhões em 2020. Foi o menor resultado anual desde 2003, quando estrangeiros deixaram US$ 2,4 bilhões no país.

A alta do dólar também contribuiu com a redução dos gastos dos brasileiros no exterior, ao encarecer o valor de passagens e hospedagem. Em 2020, o dólar saiu da casa dos R$ 4 para quase R$ 6.

A redução das despesas com viagens internacionais tem sido constante desde abril. Em dezembro, a queda foi de 93%. Segundo Rocha, não há previsão de quando o cenário vai mudar.