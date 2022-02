Confiança empresarial diminui em janeiro

NB Natália Bosco*

(crédito: Reprodução. Industria)

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) de janeiro de 2021, divulgado, ontem, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostrou queda em 26 dos 30 setores analisados, em comparação com dezembro de 2020. Apesar da queda, a pesquisa mostra que todos os setores ainda se mantêm confiantes, uma vez que os índices seguem acima de 50. O indicador varia de 0 a 100 pontos, e resultados acima de 50 indicam confiança. O ICEI passou de 63,1 pontos em dezembro para 60,9 pontos em janeiro.

Segundo relatório da CNI, os únicos setores em que a confiança avançou neste mês foram os de produtos farmoquímicos e farmacêuticos, com um aumento de 1,4 ponto; e de produtos de madeira, que avançou 1 ponto. Nos setores de máquinas e materiais elétricos e de veículos automotores, o ICEI não apresentou mudança

As maiores quedas apareceram no setor de outros equipamentos de transporte, com queda de 10 pontos; equipamentos de informática, eletrônicos e ópticos caiu 6 pontos; e produtos de borracha, perda de 4,8 pontos.

A confiança dos empresários do comércio também recuou neste mês. Calculado pela Fundação Getulio Vargas, o Índice de Confiança do Comércio (Icom) caiu 0,9 ponto em relação a dezembro, alcançando 90,8 pontos. Foi a quarta queda consecutiva.

De acordo com a FGV, a queda da confiança dos comerciantes “segue sendo influenciada pela redução no ritmo de vendas atual, resultado da cautela dos consumidores”. O fim do auxílio emergencial pago pelo governo e a lenta recuperação do mercado de trabalho são citados pela FGV como responsáveis pela moderação nas vendas.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro