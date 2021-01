Salário médio de admissão teve alta 3,65% em 2020, mostra Caged

AE Agência Estado

O salário médio de admissão de trabalhadores com carteira assinada ficou em R$ 1.777,30 de janeiro a dezembro de 2020, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Conforme o Ministério da Economia, houve um aumento real de R$ 62,66 no salário médio, uma variação de 3,65% em relação ao ano passado.

A alta foi verificada em praticamente todos os setores avaliados pela pasta, exceto em transporte, armazenagem e correio (-0,24%) e em serviços domésticos (-0,71%).

O Caged também traz informações sobre as novas modalidades de emprego criadas na reforma trabalhista de 2017.

O trabalho intermitente registrou um saldo positivo de 73.164 vagas em 2020.

Já o trabalho em regime parcial ficou negativo em 13.143.

Houve ainda 176.376 desligamentos mediante acordo entre empregador e empregado.