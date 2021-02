Bolsa fecha primeiro dia de fevereiro aos 117 mil pontos

BP Bruna Pauxis* Natália Bosco*

O Ibovespa, principal índice da B3, fechou o primeiro dia de fevereiro aos 117.528 pontos. Ao longo desta segunda-feira (1º/2), o índice, que iniciou o dia aos 115.093 pontos, registrou variação positiva de 2,13%. Já o dólar comercial apresentou queda de 0,2563% fechando a R$ 5,448 para venda e R$ 5,446 para compra.



As expectativas pelas eleições no Congresso Nacional ajudaram a alta do Ibovespa nesta segunda-feira. A esperança de vitória dos parlamentares Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (DEM-MG) é bem vista pelo mercado, uma vez que tornaria maior a chance de aprovação das reformas administrativa e tributária, além do Pacto Federativo.



Para a economista-chefe da Reag Investimentos, Simone Pasianotto, durante a semana o mercado pode passar por uma "montanha-russa". Além das perspectivas sobre a pandemia, que vêm movimentando as bolsas do mundo inteiro, no Brasil, o cenário interno é de mudanças. “A gente tem dois movimentos: um Congresso com reformas no radar, o que aumentou o apetite dos investidores, e alta no exterior”, afirma Passianotto.



Embora a segunda tenha sido mais tranquila nas altas e baixas do Ibovespa, a economista acredita que nos próximos dias o mercado brasileiro estará mais "volátil”. "O Centrão, apoiado pelo Planalto, é o favorito nas disputas pelas Casas. Isso ameniza, equilibra os ânimos do Congresso e diminui qualquer tipo de divergência entre Executivo e Legislativo”, avalia. “Apesar disso, o risco fiscal não está descartado", completa.

Segundo a economista, a greve dos caminhoneiros e a questão da Eletrobrás são pontos para ficar atento ao longo da semana.



