Mercado S/A

CA Carlos Alexandre

(crédito: Sergio Lima/AFP)

Reforma tributária, o primeiro desafio

Definida a eleição no Congresso, abre-se o leque de prioridades a serem debatidas e deliberadas pela novo comando do Legislativo. E a reforma tributária se impõe como um dos temas primordiais. Há poucos dias, o deputado Arthur Lira afirmou ser a reforma tributária “a mais importante de todas”. Nessa discussão, é importante considerar dois fatores. O primeiro deles deverá ser tratado hoje: a aprovação do Orçamento. O novo comandante da Câmara deve definir o calendário de votação, hoje, com o presidente eleito do Senado, Rodrigo Pacheco. A disposição do governo e do Congresso em racionalizar o “manicômio tributário” passa necessariamente por ajustes nas despesas e receitas no Orçamento. No outro lado da ponta, encontra-se o setor produtivo, estrangulado e em condições difíceis para ampliar investimentos e contratações em razão da carga tributária altíssima. O Brasil tem pressa em crescer. E o crescimento passa obrigatoriamente por uma evolução no sistema tributário.



Desafiador

O Itaú Unibanco alcançou um lucro líquido de R$ 5,388 bilhões no quarto trimestre de 2020. É um recuo de 26,1% na comparação com o mesmo período do ano anterior, mas um avanço de 7% em relação ao terceiro trimestre. O resultado do quarto trimestre repete o quadro geral da economia, com uma retomada, ainda que lenta, da atividade. “Fomos capazes de responder aos desafios extraordinários trazidos pela pandemia, sem comprometer nosso foco em satisfação de clientes, transformação digital e eficiência”, avaliou o presidente do banco e futuro membro do Conselho da instituição, Candido Bracher. Em 2020, o Itaú teve uma queda de 34,6% no lucro, chegando a R$ 18,5 bilhões.

Freio de mão

Cautela é a palavra de ordem no início deste ano. Segundo a Fundação Getulio Vargas, o Índice de Confiança Empresarial (ICE) caiu 2,2 pontos em janeiro ante dezembro de 2020, para 93 pontos. Esse número reflete, segundo a FGV, a tendência de desaceleração econômica. A Fundação detalha o recuo da confiança nos diferentes indicadores que compõem o dado consolidado. Enquanto a indústria sinaliza uma desaceleração, o setor de serviço enfrenta dificuldades para reagir. Para medir o ICE, a FGV reuniu informações de 4.132 empresas dos quatro setores entre os dias 2 e 27 de janeiro.

Bom para todos

Uma semana após Wilson Ferreira anunciar a saída da presidência da Eletrobras, a estatal começa a se recuperar do tombo nas Bolsas. Ontem, as ações da empresa deram um salto de 9%, apesar de a privatização se tornar uma possibilidade cada veza mais remota. Na semana passada, com o anúncio de Ferreira, a Eletrobras perdeu R$ 4,3 bilhões em valor de mercado em um único dia. Em compensação, a BR Distribuidora, empresa que o executivo ocupará o cargo de CEO, viu as ações subirem mais de 9,5%.

Retomada

A Braskem vai retomar as operações na unidade de cloro e soda em Maceió. Desativada há quase dois anos, a planta vai funcionar com o sal importado do Chile. A empresa deve divulgar um fato relevante ao mercado assim que o negócio estiver totalmente acertado. A Braskem interrompeu a extração de sal em Alagoas em maio de 2019, após o evento geológico que afundou o solo de alguns bairros e causou tremores de terra. Mais de 9,2 mil famílias tiveram de ser realojadas em razão do episódio. No final do ano passado, a empresa entrou em acordo com o Ministério Público.

Casa cheia

A temporada de balanços do quarto trimestre de 2020 foi positiva para a incorporadora RNI, do grupo Rodobens. O resultado para o período foi o melhor dos últimos cinco anos, apesar da pandemia. A empresa alcançou recorde de vendas líquidas, totalizando R$ 560 milhões no ano passado. Para 2021, quando completa 30 anos de atividade, a RNI pretende investir em cidades do interior, com economia centrada no agronegócio.

Além de Rio-SP

Um estudo realizado pela Endeavor, em parceria com a Enap, indica as cidades fora do eixo Rio-São Paulo que reúnem as melhores condições para o desenvolvimento de novos negócios. Naturalmente, a capital paulista mantém a liderança quando se trata de critérios como acesso a capital e infraestrutura. Mas, segundo o Índice de Cidades Empreendedoras, municípios do Norte e Nordeste concentram uma forte cultura favorável ao empreendedorismo. Já na Região Sul, o estudo da Endeavor e da Enap destaca a inovação em municípios como Florianópolis. E cidades como Vitória, Niterói (RJ) e Juiz de Fora (MG) se sobressaem no quesito capital humano.

Efeito pandemia

A covid-19 tornou-se um divisor de águas, com saldo positivo ou negativo, a depender do segmento. A Ryanair, conhecida por oferecer voos comerciais a baixo custo, sofreu uma perda de US$ 370 milhões entre outubro e dezembro e antevê 2020 como o pior ano da história. O motivo do tombo é conhecido: a onda de restrições às companhias aéreas para conter o avanço do novo coronavírus.

Efeito pandemia 2

Em compensação, a Nintendo deu um salto espetacular nas vendas. O grupa japonês registrou, de abril a dezembro de 2020, um lucro líquido de US$ 3,6 bilhões — 91,8% a mais que no mesmo período do ano anterior. As vendas do console Switch e do jogo Animal Crossing foram decisivas para o resultado excepcional. Em comunicado, a gigante dos videogames admite que a pandemia, com maior enclausuramento das pessoas, contribuiu para os números excepcionais. Mas não deixou de reconhecer o sucesso de vendas de seus produtos.