Setor de Mineração faturou R$209 bilhões em 2020

O faturamento do setor de mineração foi de R$ 209 bilhões no ano passado, 36% a mais do que em 2019, segundo informou o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), durante coletiva de imprensa on-line nesta terça-feira (2/2). Mesmo com a pandemia, a produção mineral subiu, em 2020, para 1 bilhão de toneladas, o que equivale a um aumento de 2,5% sobre o registrado no ano anterior (985 bilhões).

No quarto trimestre do ano, o faturamento atingiu R$ 83 bilhões, o que representa um aumento de 63,6% em relação ao trimestre anterior, que somou R$ 50,7 bilhões.

As exportações do setor registraram alta de 11% em relação a 2019. As vendas de minério de ferro ao exterior alcançaram US$ 22 bilhões em 2020, 16% a mais do que no ano anterior. O ouro teve desempenho positivo nas exportações no ano passado e passou de US$ 3,6 bilhões, em 2019 para US$ 4,9 bilhões.

A Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem) arrecadada durante o ano passado foi de R$ 6,1 bilhões, 35% a mais do que em 2019 (R$ 4,5 bilhões). A previsão de investimentos para o período 2020-2024 superou, no fim do ano, o que era esperado no início de 2020 e passou de US$ 34,5 bilhões para US$ 38 bilhões.

“Apesar dos vários desafios que temos ainda a enfrentar, chama a atenção que nesses US$ 38 bilhões, certamente estamos considerando investimentos em termos de melhoria da segurança operacional de barragens e, eventualmente, descaracterização de boa parte delas, e assim por diante” afirmou Wilson Brumer, presidente do conselho deliberativo do Ibram. “Então são investimentos bem representativos do setor nos próximos anos”, completou.

O minério de ferro ficará com a maior fatia dos investimentos, US$ 15,5 bilhões, e Minas Gerais será o estado que mais receberá aportes (US$ 13,2 bilhões), seguido da Bahia (US$ 10,2 bilhões) e Pará (US$ 8,8 bilhões).



