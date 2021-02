Senai nega existência de curso de Jogo do Bicho: "É falsa a informação"

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) esclareceu nesta quarta-feira (3/2) que, ao contrário do que circula na internet, não oferece curso técnico em Jogo do Bicho.

A informação, é claro, não passa de uma brincadeira. Por meio da conta oficial no Twitter, o Senai respondeu a um perfil que, de maneira irônica, afirmou ter se matriculado para o curso na unidade de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. "Hoje começa a busca por um sonho. Obrigado, Senai", escreveu a página Bad Vibes Memes.

"O Senai vem a público para afirmar que é falsa a informação de que estamos promovendo um Curso Técnico de 1200h (semipresencial ou EaD) sobre Jogo do Bicho. Cuidado com as fake news", publicou o Senai, que ainda aproveitou para divulgar os cursos que, de fato, oferece.

NOTA DE ESCLARECIMENTO:



O SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) vem a público para afirmar que é FALSA a informação de que estamos promovendo um Curso Técnico de 1200h (semipresencial ou EaD) sobre JOGO DO BICHO.



Cuidado com as fake news! https://t.co/3tJTmK5bU4 — SENAI (@SENAInacional) February 3, 2021

Nos comentários da publicação, os internautas aproveitaram para sugerir outros cursos, como um de agiotagem e outro "para ganhar o coração dele por EaD". Para a usuária que pediu, o Senai indicou o curso Técnico em Refrigeração, "para aprender a lidar com o coração de gelo dele".

Esse eu não tenho, mas tenho o Técnico em Refrigeração, pra aprender a lidar com o coração de gelo dele™ — SENAI (@SENAInacional) February 3, 2021

Não é a primeira vez que o Senai faz publicações deste tipo. Em 2019, por exemplo, o serviço negou a existência do curso para produção de "galo ciborgue".

Cabe lembrar que o Jogo do Bicho é ilegal no Brasil. A prática é proibida pela Lei das Contravenções Penais (3.688) — sancionada por Getúlio Vargas em 1941 — e tem pena prevista de quatro meses a um ano de detenção.