Sem garantias para a agenda liberal avanÃ§ar

O compromisso dos novos presidentes da Câmara e do Senado com as reformas tem animado o mercado e a equipe econômica. Porém, segundo analistas, não há garantias de que a agenda liberal prometida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, vai, enfim, avançar. É que a aprovação das reformas ainda carece de negociações políticas e do envolvimento do Palácio do Planalto, que colocou o tema no mesmo nível das pautas de costumes na lista de prioridades entregue ao Congresso Nacional ontem.

As 35 pautas prioritárias apresentadas pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao novo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e ao novo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), contemplam as medidas que, segundo Paulo Guedes, podem destravar a economia brasileira após a recessão de 2020. Entre elas, as reformas tributária e administrativa; as propostas de emenda à Constituição (PEC) do Pacto Federativo e a PEC Emergencial; os novos marcos regulatórios da infraestrutura, como o do gás; e as privatizações, como a da Eletrobras. Porém, também abrangem pautas de costumes, como a flexibilização do Estatuto do Desarmamento e a autorização da educação domiciliar, além de propostas controversas como a da mineração em terras indígenas.

Integrantes do governo já admitem que não será possível avançar com tudo isso neste ano. Afinal, a pauta é extensa e polêmica; já a janela de oportunidade no Congresso Nacional é curta. Segundo analistas, a chance de aprovar medidas que não desfrutam de consenso na sociedade se esgota em meados do segundo semestre de 2021, já que, depois disso, os parlamentares não vão querer votar nada que possa custar votos nas eleições de 2022. “Vai ter que escolher e concentrar nas mais viáveis”, avaliou um integrante da equipe econômica.

“O ideal é que o governo tivesse indicado dentre as proposições legislativas, quantas e quais medidas econômicas deveriam ser aprovadas no próximo trimestre, até porque o foco dos congressistas a partir de agosto deste ano começa a ser as suas próprias reeleições em 2022”, criticou o diretor de Estratégias Públicas do Grupo Mongeral Aegon, Arnaldo Lima. Guedes, no entanto, não participou da reunião entre Bolsonaro, Pacheco e Lira na manhã de ontem. E, apesar de o novo presidente do Senado e do Congresso ter dito que vai se reunir com a equipe econômica para tratar de pautas econômicas e do auxílio emergencial, ainda não há data para o encontro.

Orçamento

Fontes próximas a Guedes disseram que a conversa do ministro com Pacheco e Lira só deverá ocorrer na próxima semana, já que os novos presidentes do Senado e da Câmara ainda estão organizando as Casas. E explicam que, hoje, a ideia é aprovar logo o Orçamento, para garantir que a máquina pública não pare por falta de recursos; avançar com a PEC Emergencial, que pode liberar espaço na peça orçamentária para algumas demandas da classe política; e, só depois, definir a ordem de prioridades das outras pautas. Assessores de Guedes admitiram, ainda, que, nessa escolha, o Palácio do Planalto ouve o Ministério da Economia, mas, no fim, “o Ministério da Economia segue o Palácio do Planalto”.

Analistas dizem, então, que, para garantir a aprovação das reformas, o ministro da Economia precisará melhorar o traquejo político e negociar tanto com o Congresso, quanto com o governo. “Para aprovar as reformas, o governo tem que liderar o processo. Se não for do interesse do governo arcar com o custo político, não é o Congresso que vai fazer isso, mesmo um Congresso reformista. Então, o governo precisa fazer o convencimento, a articulação. Temos que ver a Casa Civil, o presidente defendendo isso. E Guedes ainda não convenceu todo o governo a fazer reformas. Há, nitidamente, uma divisão entre a equipe econômica e a ala desenvolvimentista do governo”, explicou a economista e consultora Zeina Latif. Ela disse que é cética quanto à aprovação de grandes reformas neste ano.

Sinalização

“A pauta depende do Congresso e a pressão política vem da assessoria parlamentar do Planalto. Mas a sinalização terá que partir de Guedes”, reforçou o economista-chefe da JF Trust, Eduardo Velho. “E ele precisa ser ágil para angariar o apoio do Centrão, pois, em dois ou três meses, já começam as movimentações para as eleições”, enfatizou o economista do Insper, Marcos Mendes, para quem o compromisso de Pacheco e Lira com as reformas não está evidente ainda. “Olhando a lista de prioridades divulgada pelos presidentes da Câmara e do Senado, a PEC Emergencial está em quarto lugar e a reforma administrativa, em décimo segundo. Ou seja, não tem o mesmo grau de importância das microrreformas”, explicou.

Fontes da equipe econômica admitem que algumas reformas ainda precisam de “maturação política”. Por isso, já há quem diga que a reforma tributária, por exemplo, pode avançar neste ano, mas, possivelmente, sem a “última fase” do plano elaborado por Guedes, que passa pela recriação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) e que ainda não foi apresentado formalmente ao Congresso. Também há, contudo, quem siga confiante na aprovação das reformas.

Presidente da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, o deputado Tiago Mitraud (Novo-MG), é um dos otimistas, apesar de admitir que “o governo atuou de forma bastante inconstante” em relação às reformas nos últimos meses. “Não vejo o presidente Bolsonaro se envolvendo muito na reforma administrativa, mas acho que não é um empecilho. Se tivermos as lideranças do governo, os presidentes do Congresso e os ministros alinhados, é o suficiente, pois esta legislatura é majoritariamente reformista”, afirmou.



Guedes já admite recriação de auxílio

crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press - 6/8/19

O ministro da Economia, Paulo Guedes, já admite, nos bastidores, a possibilidade de retomada do auxílio emergencial, que chegou ao fim em 31 de dezembro de 2020. Para criar o socorro aos mais vulneráveis à crise provocada pela covid-19, aponta como fundamentais a redução de incentivos fiscais e a aprovação de reformas. Como prometido na campanha, os novos presidentes da Câmara e do Senado anunciaram “alternativas” com o compromisso de manter o teto de gastos — emenda constitucional que limita o aumento de despesas pela inflação — e avançar com as reformas estruturais, mostrando alinhamento com a avaliação da equipe econômica, de que, se o recrudescimento da pandemia tornar a renovação do auxílio inevitável, é preciso que o benefício venha com contrapartidas fiscais.

A mensagem conjunta de Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (DEM-MG), novos presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente, diz que o Congresso Nacional vai trabalhar de forma “conjunta, harmônica e colaborativa” para ajudar os brasileiros durante a pandemia. Pacheco também já disse que vai conversar com a equipe econômica para tentar encontrar fonte de financiamento. A reunião, contudo, ainda não tem data marcada. Por isso, parlamentares interessados na renovação do auxílio apontaram alternativas para a medida.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), por exemplo, apresentou projeto de lei que propõe o pagamento do auxílio, no valor de R$ 600, por mais quatro meses. Ele calcula que o benefício pode ser bancado pela redução em 30% das renúncias fiscais da União e pela tributação de aplicações em Fundos de Investimento Fechados. “A partir deste mês, temos 68 milhões de brasileiros desamparados. Estamos com uma média de mais de mil mortes diárias há vários dias e teremos um agravamento das crises sanitária e econômica se não tiver nenhum tipo de socorro para eles”, justificou.

Especialistas concordam com a importância de amparar a população carente com algum projeto de distribuição de renda. No entanto, segundo a consultora econômica Zeina Latif, o projeto de Randolphe Rodrigues, sobre os fundos de investimento, “tem uma certa confusão”. “Não é um recurso que se pode gastar imediatamente. Nesses fundos, o que pode ser feito é apenas suprir a necessidade de emitir dívida pública, porque se abate da dívida. Não é fonte de financiamento para políticas públicas. Então, tem uma confusão aqui”, alertou. O auxílio emergencial, da forma como é concebido e como seria renovado, segundo ela, a princípio, poderia ser feito e seria com crédito extraordinário, ou seja, fora do teto dos gastos.

Caso a caso

“O que o senador fala em reduzir em 30% os benefícios tributários, infelizmente, depende de cálculo, é mais complexo. Não basta aprovar lá no Congresso, e reduzir horizontalmente 30%. Não é assim. É preciso ver caso a caso. E muitas vezes são medidas difíceis de avançar”, explicou. “A PEC Emergencial é que já deveria ter sido aprovada, para se conseguir reduzir o peso da folha de pagamento e aí fazer compensações”, destacou Zeina Latif.

Ana Carla Abrão, especialista em risco e políticas públicas da Oliver Wyman do Brasil, concorda que a necessidade do auxílio é real, tendo em vista o recrudescimento da pandemia e a situação trágica de boa parte da população do país, sem condições de gerar renda para o sustento em meio ao desemprego elevado no país. “O que vai ser necessário discutir é, primeiro, o tamanho do auxílio. Necessariamente, terá que ser menor e mais focalizado. Um dos grandes problemas na execução, originalmente, foi o fato dos que embolsaram e não precisavam, inclusive servidores públicos com estabilidade”, afirmou. Segundo ela, é preciso buscar “espaço fiscal para a medida”. “Escolhas que precisam ser feitas. Reduzir onde tem espaço, por exemplo, em incentivos fiscais, despesas com pessoal e na área da Defesa. São essas as prioridades hoje, ou atender a população que está morrendo de fome? É essa a pergunta que precisamos fazer. E, se respondermos de forma correta, encontraremos uma série de espaços no Orçamento para financiar o que de fato é prioritário no momento, que é socorrer essas pessoas”, acrescentou.

Ao contrário, o economista Gil Castello Branco, secretário-geral da Associação Contas aberta, apontou que “o Orçamento – ainda mais quando já está prestes a atingir o teto de gastos — é um cobertor curto”. Ele destacou que o total de subsídios previstos para 2021, considerando os gastos tributários e os benefícios financeiros e creditícios, é de R$ 363,8 bilhões. Nos gastos tributários, R$ 307,9 bilhões incluem as maiores despesas: Simples (R$ 74,3 bilhões), Imposto de Renda (IRPF, R$ 33,5 bilhões), agricultura e agroindústria (R$ 32,7 bilhões) e entidades sem fins lucrativos, imunes e isentas (R$ 29,3 bilhões). Além desses, há subsídios para Zona Franca de Manaus, medicamentos, produtos farmacêuticos e equipamentos médicos, benefícios ao trabalhador, Desenvolvimento Regional, entre outros. Dessa forma, matematicamente, uma redução nos gastos tributários de 30% geraria R$ 120 bilhões.

“A questão é onde politicamente será viável o corte. Quais setores concordarão com a redução dos subsídios?”, questionou Castello Branco. Ele ressaltou, também, que o custo mensal do auxílio emergencial no valor de R$ 300 era de, aproximadamente, R$ 25 bilhões nos últimos meses de 2020. Logo, um auxílio de R$ 600 custará R$ 50 bilhões por mês. “Tal como no ano passado, empresários, estados e municípios também desejam manter as concessões que foram feitas durante a calamidade. É um cobertor curto”, reforçou. (VB e MB)