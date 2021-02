Bolsonaro diz que fará pronunciamento sobre crise de combustíveis

IS Ingrid Soares

(crédito: André Violatti/Esp. CB/D.A Press - 1/10/15)

O presidente Jair Bolsonaro desembarcou nesta quinta-feira (4/2) em Cascavel (PR), onde participou da cerimônia de inauguração do Centro Nacional de Treinamento de Atletismo (CNTA). Durante discurso, o chefe do Executivo afirmou que se pronunciará nesta sexta-feira (4/2) a respeito da crise dos combustíveis.

"Devemos amanhã, talvez uma... Vamos convidar a imprensa, porque a imprensa eu não convoco, a partir das 11h, um assunto de extrema importância para todos que nós devemos resolver. Tem a ver com os caminhoneiros, taxistas, Uber, vocês que têm carro particular, e nós convocamos todos amanhã para essa reunião. E pretendo numa coletiva à imprensa, onde nós falaremos, e eu interrogarei as pessoas presentes, tratar de combustíveis no Brasil. Isso vai chegar nos estados.”, apontou.

Bolsonaro completou que o ICMS é variável nos estados e que é necessário viver na base da "previsibilidade". "Vocês sabem que nós zeramos um imposto chamado Cide. Temos outro imposto que tem a ver com PIS/COFINS. O nosso é previsível, é R$ 0,33. Já o ICMS, cada estado tem um valor e ele varia de hoje para amanhã. E nós devemos viver na base da previsibilidade, se não fica difícil de se programar. Assim é uma família. E essa questão do combustível tem que ser tratada dessa maneira e não escondida num canto."

O presidente também agradeceu aos caminhoneiros por não terem deflagrado greve no começo do mês. "Nós reconhecemos o trabalho dos caminhoneiros e agradeço aqui a não adesão a grave porque, se houvesse, todos nós perderíamos sem exceção. O Brasil não pode parar, não podemos esquecer a tal da pandemia que ainda existe", acrescentou.

O evento contou com a presença de atletas, do secretário especial do Esporte, Marcelo Guimarães, do ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), Augusto Heleno, o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, o governador Ratinho Junior (PSD/PR), o presidente da Caixa Econômica Pedro Guimarães e os deputados federais, Onyx Lorenzoni e Eduardo Bolsonaro.



Minutos antes, o presidente postou um vídeo nas redes sociais onde aparece no Aeroporto de Cascavel, cumprimentando apoiadores. Sem usar máscara, o mandatário distribuiu apertos de mãos, tirou selfies com crianças, além de ganhar uma caixinha de leite condensado e segurar um banner escrito "Globo lixo".