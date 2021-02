IPCA para 2021 passa de 3,53% para 3,60%, prevê Focus

AE Agência Estado

(crédito: Divulgação/Governo Federal)

Os economistas do mercado financeiro alteraram a previsão para o IPCA - o índice oficial de preços - em 2021. O Relatório de Mercado Focus divulgado nesta segunda-feira, 8, pelo Banco Central (BC), mostra que a mediana para o IPCA este ano foi de alta de 3,53% para 3,60%. Há um mês, estava em 3,34%. A projeção para o índice em 2022 foi de 3,50% para 3,49%. Quatro semanas atrás, estava em 3,50%.

O relatório Focus trouxe ainda a projeção para o IPCA em 2023, que seguiu em 3,25%. No caso de 2024, a expectativa permaneceu em 3,25%. Há quatro semanas, essas projeções eram de 3,25% e 3,24%, nesta ordem.

A projeção dos economistas para a inflação está abaixo do centro da meta de 2021, de 3,75%, sendo que a margem de tolerância é de 1,5 ponto (de 2,25% a 5,25%). A meta de 2022 é de 3,50%, com margem de 1,5 ponto (de 2,00% a 5,00%), enquanto o parâmetro para 2023 é de inflação de 3,25%, com margem de 1,5 ponto (de 1,75% a 4,75%).

Últimos 5 dias úteis

A projeção mediana para o IPCA de 2021 atualizada com base nos últimos 5 dias úteis passou de 3,60% para 3,66%, conforme o Relatório de Mercado Focus. Houve 37 respostas para esta projeção no período. Há um mês, o porcentual calculado estava em 3,35%. No caso de 2022, a projeção do IPCA dos últimos 5 dias úteis foi de 3,49% para 3,48%. Há um mês, estava em 3,50%. A atualização no Focus foi feita por 37 instituições.

Outros meses

Os economistas do mercado financeiro mantiveram a previsão para o IPCA em janeiro de 2021, de alta de 0,30%. Um mês antes, o porcentual projetado era de 0,23%. Para fevereiro, a projeção no Focus foi de alta de 0,47% para 0,50% e, para março, seguiu em alta de 0,29%. Há um mês, os porcentuais indicavam elevações de 0,38% e 0,28%, nesta ordem.

No Focus agora divulgado, a inflação suavizada para os próximos 12 meses foi de alta de 3,60% para 3,64% de uma semana para outra - há um mês, estava em 3,39%.