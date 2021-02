Governo avalia medida provisória para privatizar Eletrobras

MB Marina Barbosa

(crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O governo federal avalia editar uma Medida Provisória (MP) para tentar destravar o projeto de privatização da Eletrobras. A ideia é que a MP traga aperfeiçoamentos ao projeto de lei que já está no Congresso Nacional e que foi debatido nesta segunda-feira (8/2) pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

"Vamos decidir com o Congresso se mantém o projeto de lei ou se o governo encaminha uma medida provisória, que está sendo avaliada já há alguns meses", afirmou Bento Albuquerque, após se reunir com Lira, na Câmara dos Deputados, nesta tarde.

O ministro explicou que a privatização da Eletrobras é uma das prioridades da pasta neste ano, bem como a aprovação definitiva da nova lei do gás. E disse que, por isso, fez uma reunião de cortesia a Arthur Lira para colocar o Ministério de Minas e Energia "à disposição da Câmara para que possa ter uma tramitação mais célere possível desses projetos prioritários do governo".

A privatização da Eletrobras também vem sendo defendida pela equipe econômica, sobretudo depois que o presidente da estatal, Wilson Ferreira Junior, pediu demissão do cargo, dizendo que não vê espaço para a aprovação do projeto neste ano. Para contornar o impacto negativo da saída de Ferreira Junior, o governo passou, então, a trabalhar na medida provisória sobre a privatização da Eletrobras. A ideia é que a MP enderece alguns dos impasses que mantiveram o assunto parado no Congresso desde o governo de Michel Temer.