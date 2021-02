Setor de eventos receberá investimento de R$ 406 milhões

CS Carinne Souza*

Encontro entre Abrape e governo federal - (crédito: Abrape/Reprodução)

Em meio à pandemia do novo coronavírus, o setor de eventos enfrentou a pior crise dos últimos anos. Na intenção de contornar a crise, a Associação Brasileira de Produtores de Eventos (Abrape) se reuniu em Brasília nesta terça-feira (9/2) para explicar a governantes sobre a situação do setor que, de forma direta e indireta, extinguiu 450 mil empregos nos últimos meses.

O secretário da Cultura, Mário Frias, e o secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, André Porci, anunciaram nesta terça investimento de R$ 406 milhões no setor. O intuito dos encontros com a Abrape, que vão até quarta-feira (10), é agilizar a aprovação do Projeto de Lei que cria o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos — PERSE, de autoria do deputado federal Felipe Carreras (PSB/PE), que prevê uma série de medidas para apoiar e incentivar o setor.







No ano passado, o Ministério da Economia deixou de fora o setor de eventos como um dos grupos mais afetados pela pandemia da covid-19, em uma lista publicada no dia 15 de setembro de 2020, no Diário Oficial da União. A decisão deixou artistas e trabalhadores do setor ainda mais desamparados.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro