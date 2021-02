Fiscalização da Aneel multa a LMTE em R$ 3,6 milhões por apagão no Amapá

SK Simone Kafruni

Apagão no Amapá: 22 dias sem energia elétrica - (crédito: GABRIEL PENHA/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

A fiscalização da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) multou a concessionária Linhas de Macapá Transmissora de Energia (LMTE) em R$ 3,6 milhões em razão da interrupção de energia ocorrida no fim de 2020 no Amapá. A multa representa 3,54% do valor da Receita Operacional Líquida (ROL) da concessionária. Em termos percentuais, é a maior multa aplicada pela agência. A transmissora ainda pode recorrer da decisão para diretoria da Aneel no prazo de 10 dias a contar do recebimento do auto de infração.

A LMTE foi considerada responsável pelo apagão de 22 dias no Amapá. Um incêndio em um transformador da companhia, que acabou afetando o segundo equipamento, provocou o blecaute. Como a empresa não tinha um terceiro transformador, o estado ficou sem energia até que medidas emergenciais fossem adotadas, como o transporte de geradores e depois de um novo equipamento até Macapá.

Serviço instável

O desabastecimento começou em 3 de novembro e durou vários dias. Mesmo depois de o diretor geral do órgão regulador, André Pepitone da Nóbrega, ter dito, na comissão mista do Congresso, que o serviço seria completamente restabelecido, novos blecautes deixaram a região no escuro. Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), o fornecimento de energia elétrica apresentou instabilidade no processo de retomada.

Apenas na madrugada de 24 de novembro foi energizado o segundo transformador na subestação Macapá, o que garantiu o restabelecimento de 100% no serviço de energia no estado do Amapá.

Em 8 de janeiro, o segundo transformador da Subestação Laranjal, situada em Laranjal do Jari, no estado do Amapá, teve a instalação concluída. O equipamento foi disponibilizado para operação após energização e testes. Segundo o MME, o transformador, que foi transferido da Subestação Vila do Conde, no Pará, foi parte das medidas para ampliar a confiabilidade do fornecimento de energia elétrica para todos os consumidores do Amapá. “Em 2021, serão mantidas as tratativas para que as subestações Macapá e Laranjal retornem à condição original”, informou, na ocasião.