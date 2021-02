Bolsa de Tóquio fecha em leve em meio a feriados em parte da Ásia

AE Agência Estado

(crédito: AFP / Philip FONG )

A Bolsa de Tóquio fechou em leve baixa nesta sexta-feira, 12, num pregão de liquidez reduzida em meio a feriados na China, na Coreia do Sul, em Hong Kong e em Taiwan, onde ficam alguns dos principais mercados asiáticos. Na volta de um feriado nacional no Japão, o índice Nikkei caiu 0,14% hoje em Tóquio, a 29.520,07 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no vermelho nesta sexta-feira após o Estado de Victoria, o segundo mais populoso do país, anunciar um "lockdown" de cinco dias em reação a um novo surto de covid-19. O S&P/ASX 200 recuou 0,63% em Sydney, a 6.806,70 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires).