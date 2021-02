Setor de eventos pede apoio do Congresso

JR Jailson R. Sena*

A Associação Brasileira das Promotoras de Evento (Abrape) apresentou sugestão de projeto de lei ao Congresso Nacional com o intuito de ajudar o setor enquanto perdurarem os efeitos da pandemia do novo coronavírus. “Nós buscamos medidas específicas para o nosso setor ter acesso ao crédito e poder sobreviver enquanto não podemos trabalhar”, explicou o presidente da Abrape, Doreni Isaias Caramori, em entrevista ao programa CB.Poder.

No programa, parceria entre a TV Brasília e o Correio Braziliense, ele ressaltou que o intuito da proposta não é a volta das atividades do setor neste momento. O projeto, salientou, “se refere apenas à manutenção econômica para que as empresas consigam ter sustentabilidade até que consigam retomar”.

Além do crédito, a proposta trata de questões tributárias. “A reorganização fiscal é necessária, pois com o setor parado, certamente, os empresários não conseguiram arcar com os tributos, o que dificulta o crédito”, disse Caramori.

Estima-se que o setor de eventos tenha acumulado prejuízos superiores a R$ 70 bilhões durante o período em que permaneceu paralisado. “Temos uma estimativa que cerca de 380 mil eventos não aconteceram no ano passado, o que corresponde a R$ 75 bilhões podendo chegar até a R$ 90 bilhões. Tudo isso somado à incerteza de quando (o setor) voltará (à ativa)”, pontuou o presidente.

* Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro