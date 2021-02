Tentativa de retomar a confiança

IM Israel Medeiros Luiz Calcagno

Após interferir no comando da Petrobras, na semana passada, e causar um tombo de mais de R$ 100 bilhões no valor de mercado da companhia, Jair Bolsonaro decidiu tentar recuperar a confiança do mercado financeiro na agenda de privatizações. Ao entregar, ontem, a Medida Provisória da Eletrobras (MP 1.031/2021) ao Congresso, para acelerar o processo de privatização da companhia, o presidente da República garantiu que a prioridade do governo é o enxugamento o Estado. “Nossa agenda de privatizações continua a todo vapor”, assegurou.

No ato simbólico estavam presentes o ministro da Economia, Paulo Guedes; o de Minas e Energia, Bento Albuquerque; e o de Relações Institucionais, Luiz Eduardo Ramos. Eles foram recebidos pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). A MP, segundo Lira, deve ser pautada já na semana que vem no plenário da Câmara e salientou que a MP é o primeiro passo daquilo que pode ser chamado de Agenda Brasil, com privatizações e investimentos.

“É uma pauta que andará no Congresso com as reformas. Nós cumpriremos todo o nosso papel com unidade e, acima de tudo, com respeito aos outros poderes, à harmonia. É o que o Brasil precisa para destravar suas pautas neste ano. O Senado cumprirá seu papel e a Câmara iniciará, com muita rapidez, a discussão dessa medida provisória, já com pauta para a próxima semana no plenário”, observou.

Mais cedo, ao comentar as privatizações em uma live do jornal Valor Econômico, Lira afirmou que o foco da Câmara está totalmente voltado para as reformas. “Devemos isso ao país. O tempo perdido no segundo semestre (de 2020) está nos custando caro. O fato de não termos o Orçamento votado é ruim. O auxílio (emergencial), em uma segunda onda triste, é urgente para os que mais precisam. Tentamos construir consensos e votações”, disse. Isso, segundo ele, justificaria o envio do texto via MP, para agilizar as discussões. “O fato de uma vir como a MP da Eletrobras não vai dificultar em nada”, acrescentou.

Subsidiárias

O texto inclui a Eletrobras e suas subsidiárias no Programa Nacional de Desestatização (PND) por meio da revogação de um trecho da Lei 10.848/2004 –– aprovada durante o governo Lula, que excluiu as empresas do programa. A MP é semelhante ao projeto de lei proposto pelo governo Bolsonaro em novembro de 2019, que empacou no Congresso, e ao elaborado pelo governo Michel Temer no início de 2018 –– que acabou sendo arquivado.

A principal diferença é que a nova MP condiciona quase todas as ações à aprovação do texto e sua conversão em lei. Na prática, apenas uma de suas medidas terá efeito imediato: a autorização para contratação de estudos para o processo por parte do BNDES.

Ações disparam

O anúncio do governo de que trabalha para publicar, ainda nesta semana, a medida provisória propondo a privatização da Eletrobras fez as ações da empresa disparem, ontem, com ganhos de 13% para os papéis ON e de mais de 10% para os PNA.