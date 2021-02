Autonomia: Bolsonaro sanciona Lei da Independência do Banco Central

IS Ingrid Soares

O presidente Jair Bolsonaro sancionou, nesta quarta-feira (24/2), a Lei da Independência do Banco Central. A autonomia da autarquia foi aprovada na Câmara em 9 de fevereiro e tramitava há décadas no Congresso. A medida visa sinalizar ao mercado comprometimento com a agenda econômica. A solenidade ocorreu no Palácio do Planalto, com a posse de Onyx Lorenzoni como novo ministro da Secretária-Geral da Presidência da República e de João Roma como ministro da Cidadania.

A lei aprovada define a estabilidade de preços como objetivo fundamental do banco, que deve “suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego”. Na estrutura organizacional, o presidente da República manterá o poder de escolher toda a diretoria do BC ao longo de seu mandato.

Além de afastar a possibilidade de interferência política na autoridade monetária, a medida permite que o país possa conviver com taxas de juros mais baixas por um longo período de tempo, uma vez que o controle da inflação tenderá a ser mais efetivo. Outro ponto positivo é a ajuda no controle da inflação no país.

Bolsonaro destacou durante a solenidade que o projeto de autonomia do Banco Central veio de outros governos e que não aprovou antes por conta de pautas prioritárias e pela pandemia de covid-19. O mandatário ainda teceu elogios ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ao dizer que só sancionou a lei por "confiar em sua capacidade".

"A autonomia do Banco Central veio lá de trás. Não foi durante o governo. E só não aprovamos há mais tempo porque outras pautas mais importantes apareceram, bem como a questão do vírus que atrapalhou não só o Brasil, mas o mundo todo. E nós estamos junto com os irmão da Câmara e do Senado vencendo esse obstáculo. E temos aqui o Roberto Campos que a partir de agora integra um Banco Central independente e dizer que eu só sancionei porque confio em sua capacidade, confio em sua honestidade", observou.

Banco Central imortal e Petrobras

O chefe do Executivo afirmou também que 'se o Banco Central nasceu com Castello Branco, ele agora se imortalizou com Jair Bolsonaro'. Ele reforçou ainda que a lei sancionada não é uma resposta ao caso Petrobras.

"Minha querida imprensa, isso não é uma resposta ao caso da Petrobras. Não. Até porque isso já vinha sendo trabalhado há muito, bem como o projeto sobre os Correios, bem como a MP de ontem do sistema elétrico. Nós, então, abrindo, se integrando, democratizando, não apenas o discurso mas com atos é que nós mostramos nos que o Brasil pode mudar".

Por fim, Bolsonaro voltou a negar interferência na estatal, com a indicação do general Luna e Silva em substituição a Roberto Castello Branco e relatou que o atual presidente da empresa petrolífera está 'cansado e com uma certa idade'. Ele emendou também que "abrir mão do poder é sinal de grandeza e de democracia".

"Eu não interferi, minha querida imprensa. O prazo de validade do senhor Castello Branco, que fez uma boa gestão na Petrobras, termina agora dia 20. Simplesmente resolvi substituí-lo logicamente porque ele é uma pessoa que está bastante cansada, numa certa idade e com toda certeza, poderá até ajudar a transição desse novo presidente da Petrobras. Dizer então que, abrir mão de poder é sinal, no meu entender, de grandeza e acima de tudo, democracia", concluiu.



"Autonomia não significa liberdade total"

O presidente Roberto Campos Neto, presente no evento, destacou que a lei sancionada representa um marco no desenvolvimento institucional do país.

"A literatura econômica e a experiência internacional mostram que a autonomia do Banco Central está associada a uma inflação mais baixa e menos volátil, sem prejuízos ao crescimento econômico. É importante ressaltar que situações de inflação elevada são especialmente custosas para as pessoas de renda mais baixa, com menor acesso a instrumentos que as protejam da inflação ou menor educação financeira. O sistema de metas de inflação, com atuação autônoma do BC garantida em lei, é essencial para garantir que esses cidadãos estejam protegidos dos malefícios de uma inflação alta. As evidências também indicam que a maior autonomia do banco central contribui para a estabilidade do sistema financeiro", ressaltou.

Campos Neto explicou ainda que a autonomia do Banco Central possui um conceito com dimensão operacional, administrativa e financeira. Com a autonomia, o presidente e os diretores do BC terão mandatos fixos de quatro anos, não coincidentes com os do Presidente da República.

"Dessa forma, o ciclo da política monetária, que é de longo prazo, fica separado do ciclo político, de curto prazo. Também o Presidente da República manterá o poder de escolher toda a diretoria do BC ao longo de seu mandato. Parte dessa diretoria estará presente durante o mandato do próximo Presidente da República, criando, assim, um ciclo de continuidade".

O comandante do banco disse também que a autonomia do Banco Central "não significa liberdade total".

"Ela mantém os poderes legítimos do corpo político para sabatinar os diretores e o presidente da instituição. Portanto, autonomia não significa liberdade total. Ela está inserida nesse equilíbrio de forças".

A autonomia legal exigirá ainda maior transparência da instituição: O presidente do BC deverá apresentar, no Senado Federal, em arguição pública, no primeiro e no segundo semestres de cada ano, relatório de inflação e relatório de estabilidade financeira, explicando as decisões tomadas no semestre anterior; a publicação de comunicados e atas das reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom) e do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef); e a realização de audiências públicas para prestação de contas a autoridades e à sociedade.