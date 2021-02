Petrobras lucra R$ 7 bi em 2020

AF AUGUSTO FERNANDES INGRID SOARES MARINA BARBOSA

Pela terceira vez consecutiva, a Petrobras fechou o seu balanço anual com saldo positivo, mas o lucro líquido da empresa em 2020 despencou 82,3% na comparação com o resultado de 2019. Segundo o desempenho financeiro referente ao ano passado apresentado ontem pela petroleira, o lucro nominal foi de R$ 7,1 bilhões, bem abaixo do recorde histórico alcançado há dois anos, de R$ 40,1 bilhões.

Dentre as justificativas apresentadas pela empresa para o resultado estão a queda de 35% do preço do petróleo Brent em dólares, maior impairment (deterioração de ativos na contabilidade), menores ganhos com desinvestimentos e desvalorização de 31% do real em relação ao dólar americano.

Mesmo assim, o indicador ficou acima do que era projetado por alguns analistas. Na avaliação do presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, que está deixando o cargo por determinação do presidente Jair Bolsonaro, a empresa teve “uma performance excepcional em um ambiente muito desafiador” em 2020. O fato de a companhia não ter fechado o ano no prejuízo foi o principal motivo de comemoração, e o executivo ressaltou a redução em US$ 11,6 bilhões da dívida total da empresa na comparação com o ano anterior.

Além disso, Castello Branco destacou a retração em US$ 15,7 bilhões da dívida líquida da estatal. “A redução e menores custos da dívida contribuíram para uma queda substancial das despesas de juros. O caixa de US$ 12,4 bilhões ainda está acima do nível ótimo. Este deve ser reduzido ao longo do tempo para melhorar a eficiência da alocação de capital à medida que aparecem oportunidades atrativas para pré-pagamentos de dívidas”, afirmou.

Outro ponto destacado pelo executivo foi o ótimo desempenho da empresa no último trimestre de 2020. No período, o lucro líquido foi de R$ 59,9 bilhões. O resultado contribuiu para a estatal fechar o ano no azul, visto que, no trimestre anterior, houve prejuízo de R$ 1,5 bilhão. O resultado também foi melhor em relação ao último trimestre de 2019, quando a Petrobras teve lucro líquido de R$ 8,1 bilhões — diferença de 634,6%.

“Custos foram reduzidos e configurados para permanecerem em trajetória descendente, a produtividade está subindo, a companhia está focada em investir em ativos de classe mundial e possui uma grande carteira de ativos não prioritários à venda”, salientou Castello Branco.

Mudança

Na manhã de hoje, Castello Branco deve ter um dos seus últimos compromissos como presidente da Petrobras, quando participará de teleconferência às 10h para comentar os resultados da estatal em 2020. Na última semana, o presidente Jair Bolsonaro indicou o general Joaquim Silva e Luna para assumir a empresa, após reclamar bastante de Castello Branco pelas recentes altas nos preços dos combustíveis — há duas semanas, houve um reajuste de 10,2% para a gasolina e 15,1% para o diesel.

Ontem, o mandatário comentou o assunto, mas diminuiu o tom contra Castello Branco. “O prazo de validade do senhor Castello Branco, que fez uma boa gestão na Petrobras, termina agora dia 20. Simplesmente, resolvi substituí-lo logicamente porque ele é uma pessoa que está bastante cansada, numa certa idade e com toda certeza, poderá até ajudar a transição desse novo presidente da Petrobras. Dizer então que, abrir mão de poder é sinal, no meu entender, de grandeza e acima de tudo, democracia.”

O presidente voltou a negar que pretenda interferir na política de preços da estatal, que atrela o valor interno dos combustíveis às cotações internacionais em dólares.

A troca no comando da Petrobras deve ser sacramentada em uma Assembleia-Geral Extraordinária (AGE), ainda sem data marcada. Sete integrantes do Conselho de Administração também devem ser destituídos, mas podem ser reconduzidos ao cargo.

Sancionada autonomia do Banco Central

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei da Independência do Banco Central. A autonomia da autarquia foi aprovada na Câmara em 9 de fevereiro e tramitava há 27 anos no Congresso. Pela nova lei, o presidente e os diretores do BC terão mandatos fixos, não coincidentes com o do presidente da República. Ao reduzir a possibilidade de interferência política na autoridade monetária, a medida pode permitir ao país conviver com taxas de juros mais baixas por um longo período, uma vez que o controle da inflação tenderá a ser mais efetivo. O presidente do BC, Roberto Campos Neto, destacou que a lei representa um marco no desenvolvimento institucional do país, mas “não significa liberdade total” para os dirigentes da autarquia, cuja nomeação continuará sujeita à aprovação do Senado.