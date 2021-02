Estoque total de crédito fica estável em janeiro no Brasil, diz BC

VB Vera Batista

(crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

O estoque total de crédito no país ficou estável em janeiro de 2021, na comparação com dezembro de 2020, no valor de R$ 4,020 trilhões, o equivalente a 54,1% do Produto Interno Bruto (PIB, soma das riquezas do país), informou, nesta quinta-feira (25/2), o Banco Central. Quando se compara com os últimos 12 meses, houve elevação de 16%. A carteira de pessoas físicas cresceu 0,6% no mês e 10,9% em 12 meses, para o total de R$ 2,3 trilhões. A de pessoas jurídicas caiu 0,8% no mês, mas cresceu 23,1% nos 12 meses, atingindo R$ 1,8 trilhão.



O crédito livre para pessoas jurídicas totalizou R$ 1,1 trilhão, no mês, com redução de 1%, e crescimento de 23,1% na comparação com o mesmo período de 2020, em razão da retração sazonal nas operações para fluxo de caixa, como desconto de duplicatas e recebíveis, e queda na carteira de capital de giro, informa a autoridade monetária. O crédito livre a pessoas físicas chegou ao total de R$ 1,2 trilhão, após elevações de 0,4% no mês e de 10% em 12 meses, com destaque para aumentos de saldos em cheque especial e crédito pessoal (consignado e não consignado).



No crédito direcionado, a carteira de pessoas jurídicas atingiu R$ 684 bilhões em janeiro, representando variações negativa de 0,6% no mês e de 23% em 12 meses. O saldo direcionado a pessoas físicas atingiu R$ 1 trilhão, com expansões de 0,9%, e 12,1%, nas mesmas bases de comparação, prosseguindo elevações em financiamentos rural e imobiliário.



As concessões totais de crédito somaram R$ 289 bilhões em janeiro. Na série com ajuste sazonal, ocorreu elevação mensal de 1,9%, com acréscimo de 3,5% no crédito às empresas e redução de 1,2% no crédito às famílias. Na comparação com janeiro de 2020, as concessões totais contraíram 10,4%.



Juros



A taxa média de juros das operações contratadas em janeiro foi de 20% ao ano, variações de 1,6 ponto percentual no mês e queda de 3 pontos percentuais em 12 meses. O spread geral das taxas de juros das concessões ficou em 15,7 pontos percentuais, com alta de 1,3 ponto percentual e queda de 2,6 pontos percentuais, respectivamente, nas mesmas comparações.



Crédito livre



No crédito livre, a taxa média de juros das concessões atingiu 28,4% a.a., aumento de 2,9 pontos percentuais. em janeiro, com elevações tanto em pessoas físicas (+2,2 p.p., 39,4%) quanto jurídicas (+3,5 p.p., 15,2%). Para as famílias, o aumento foi influenciado por crédito não consignado (10,9 p.p.), cartão rotativo regular (+9,8 p.p.) e cartão parcelado (+12,6 p.p.).

Nas empresas, para o aumento de taxas, o destaque foi a modalidade capital de giro (+5,4 p.p.) e conta garantida (+4,2 p.p.). Excluindo-se as operações rotativas, a taxa média de juros do crédito livre alcançou 23,2% a.a., mesma elevação mensal do livre total (+2,9 p.p.), e queda de 3,2 p.p. na comparação interanual.