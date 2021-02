M » MARINA BARBOSA » AUGUSTO FERNANDES

Na primeira aparição pública após ser demitido pelo presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, garantiu que não há exagero nos preços dos combustíveis no Brasil. Ele explicou que os preços refletem o mercado internacional e afirmou que mudanças nessa política podem causar prejuízos à petroleira, que surpreendeu o mercado com um lucro recorde de R$ 59,89 bilhões no último trimestre de 2020.



“O preço não é caro, nem barato. O preço é preço de mercado. Se o Brasil quiser ser uma economia de mercado, tem que ter preço de mercado. Preços abaixo de mercado geram muitas consequências, algumas previsíveis, outras imprevisíveis, mas todas negativas”, disse Castello Branco, em transmissão pela internet.



Ao apresentar o resultado financeiro da empresa em 2020, que terminou o ano com lucro de R$ 7,1 bilhões, Castello Branco preferiu não comentar diretamente a nomeação do general Joaquim Silva e Luna para o comando da estatal, nem as críticas que sofreu de Bolsonaro nos últimos dias. Porém, numa espécie de recado, conduziu a apresentação de resultados vestindo uma camiseta com os dizeres “mind the gap” — alerta usado no metrô de Londres que significa “cuidado com o vão”.



“Nós optamos por nos comparar com o que há de melhor, e ter o compromisso de fechar o 'gap', a diferença de performance que nos separava das melhores companhias de petróleo do mundo. Nosso time enfrentou esse desafio. E, pelos resultados apresentados em 2020, conseguimos progredir muito”, explicou Castello Branco.



O executivo acrescentou que “não há como se desviar” dos preços internacionais sem temer experiências “desastrosas”, já que o petróleo é cotado em dólar e a Petrobras tem dívidas em dólar. “Para mim é surpreendente, em pleno século 21, ainda dedicarmos tanta atenção a isso”, alfinetou o executivo.



“Não tomamos decisão por achismos. Ninguém fica sentado em casa aumentando preços”, disparou o presidente da estatal, que também foi criticado por Bolsonaro por ter adotado o home office durante a pandemia de covid-19.



Rebuliço

Bolsonaro, que mostrou irritação com os aumentos dos combustíveis diversas vezes, voltou à carga ontem.



“Não é fácil buscar fazer a coisa certa sempre. É mais fácil se acomodar, tapar os olhos e deixar as coisas acontecerem. Nós não podemos nos curvar a isso. Uma estatal, seja ela qual for, tem que ter sua visão de social. Não podemos admitir numa estatal um presidente que não tenha essa visão”, disse, em visita a Foz do Iguaçu (PR). Para o presidente, a queda das ações da Petrobras após ele ter anunciado a troca de comando na empresa, não passou de um “exagero” um “rebuliço” do mercado.



Ao lado do general Joaquim Silva e Luna, indicado para substituir Castello Branco na Petrobras, Bolsonaro disse ainda que o atual diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional será capaz de mudar a dinâmica da petroleira. “O convite que fizemos ao Silva e Luna para presidir a Petrobras visa dar uma nova dinâmica àquela empresa. Podem ter certeza que todos aqueles que dependem do produto da Petrobras vão se surpreender positivamente com seu trabalho quando ele lá assumir”, afirmou.

Dólar sobe 1,7%, apesar do BC

O mercado financeiro viveu um dia nervoso ontem. O Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), terminou o dia com queda de 2,95%, aos 112.256 pontos, e o dólar subiu 1,72%, para R$ 5,51, mesmo depois de o Banco Central (BC) vender US$ 1,335 bilhão das reservas internacionais para tentar conter a escalada da moeda.

Depois de abrir em alta, o mercado virou por conta do risco político e das dificuldades fiscais que rondam o país. Investidores observam com preocupação, por exemplo, a possibilidade de que a PEC Emergencial seja fatiada para acelerar a volta do auxílio emergencial, pois temem que o ajuste fiscal, prometido como contrapartida para o benefício, não saia do papel.

Também pesou no mercado a declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre a Petrobras, tanto que os papéis da empresa saíram de uma alta de 4% para um tombo de quase 5%.

O cenário externo só aumentou o estresse. É que, diante dos estímulos à economia americana e da subida das commodities, o mercado passou a precificar uma alta da inflação e dos juros americanos. Isso elevou as taxas dos Treasuries, os títulos do Tesouro americano, o que fez muitos investidores levarem seus recursos para os Estados Unidos, fortalecendo o dólar em todo o mundo. No Brasil, a moeda saiu dos R$ 5,43 para R$ 5,51 mesmo diante da intervenção do BC, que anunciou dois leilões de US$ 1 bilhão cada na tarde de ontem. (MB)

Caixa: nova linha para imóveis

A Caixa Econômica Federal anunciou uma nova linha de crédito para financiamento habitacional com correção atrelada ao rendimento da poupança, com taxas entre 3,55% e 3,99%. O percentual varia de acordo com a taxa Selic e possui valores mais baixos que as taxas tradicionais.

Segundo o banco, há R$ 30 bilhões disponíveis para a linha, que “esperamos usar rapidamente esse montante”, disse o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Ele ressaltou que, para clientes do banco, os juros são menores (3,55%) e que para quem não possui conta na Caixa, o valor é maior (3,99%). O financiamento cobre até 80% do valor total do imóvel, com um prazo de pagamento de até 35 anos (420 meses). Sobre as condições de contratação, Guimarães disse que ainda “deve haver novidades em algum momento”.

O rendimento da poupança equivale a 70% da Selic quando a taxa básica é igual ou menor que 8,5% ao ano; com valor superior a isso, a taxa é de 6,17% ao ano. Hoje, a Selic está em 2% ao ano. O saldo em débito na nova modalidade vai ser atualizado pela Taxa Referencial (TR) que, atualmente, está zerada.

Clientes de outros bancos, que já possuem algum financiamento, também podem aderir à modalidade através da portabilidade do crédito para a Caixa.

Segundo Guimarães, esse é um momento “importante para a compra de imóveis”. “Além de termos a menor taxa de juros da história, o valor dos imóveis ainda está relativamente baixo”, disse o executivo, completando que o mercado imobiliário ainda não se recuperou da pandemia.

O presidente da Caixa anunciou ainda que a instituição fechou 2020 com um recorde de concessão de crédito imobiliário. Foi um saldo final de R$ 509,8 bilhões — R$ 116 bilhões apenas de novas concessões em 2020 — com 5,6 milhões de contratos. Os resultados dão ao banco a maior carteira imobiliária do país, com participação de 68,8% no mercado; em 2020 houve um crescimento de 28,8% na carteira.

Do montante total, R$ 53,7 bilhões são com recursos da poupança e R$ 62,3 bilhões do FGTS, por meio do programa Casa Verde e Amarela, o antigo Minha Casa Minha Vida.

No ano passado, a inadimplência habitacional subiu devido à pandemia do novo coronavírus e cerca de 2,53 milhões de contratos tiveram o pagamento das prestações interrompido. Desses, 97,8% já regularizaram a situação. A inadimplência da carteira habitacional ficou em 1,28% em 2020.

* Estagiária sob a supervisão de Odail Figueiredo