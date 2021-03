Balança comercial tem superavit de US$ 1,152 bilhão em fevereiro

VB Vera Batista

No mês de fevereiro de 2021, a balança comercial brasileira teve saldo positivo de US$ 1,152 bilhão. A corrente de comércio também ficou no azul em US$ 31,213 bilhões, resultado de exportações que somaram US$ 16,183 bilhões, e das importações, de US$ 15,03 bilhões. No ano, as exportações totalizam US$ 30,99 bilhões e as importações, US$ 30,964 bilhões, com saldo positivo de US$ 0,027 bilhão e corrente de comércio de US$ 61,954 bilhões, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Economia.



Pelas estatísticas, nas exportações, comparadas as médias do mês de fevereiro de 2021 (US$ 899,04 milhões) com fevereiro do ano passado (US$ 865,69 milhões), houve crescimento de 3,9% . Em relação às importações houve crescimento de 13,4% na comparação entre as médias do mês de fevereiro de 2021 (US$ 835,02 milhões) com fevereiro de 2020 (US$ 736,52 milhões).

“Assim, no mês de fevereiro de 2021, a média diária da corrente de comércio totalizou US$ 1.734,06 milhão e o saldo, também por média diária, foi de US$ 64,02 milhões. Comparando-se este período com a média de fevereiro de 2020, houve crescimento de 8,2% na corrente de comércio”, informa.