Apesar do apelo de conselheiros do BB, Bolsonaro avalia nomes para assumir o banco

MB Marina Barbosa

O apelo dos conselheiros do Banco do Brasil (BB) em favor de André Brandão não diminuiu a movimentação pela troca do executivo. De acordo com fontes do Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro quer tomar uma decisão sobre a substituição nas próximas horas. Para tanto, tem uma lista de nomes que vem sendo analisada.

Para evitar novos estresses com o mercado, tal como ocorreu no episódio em que indicou Joaquim Silva e Luna para o lugar de Roberto Castello Branco na presidência da Petrobras, Bolsonaro quer nomear alguém com experiência no setor financeiro para o BB. E um dos nomes que começa a se destacar nessa corrida é o do presidente da Caixa Seguridade, João Eduardo Dacache. O executivo foi indicado pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães, por quem Bolsonaro tem grande apreço, e já passou pelo crivo do ministro da Economia, Paulo Guedes.

Bolsonaro, contudo, também avalia indicar alguém que já esteja no Banco do Brasil. E quem desponta nesse sentido é vice-presidente Corporativo da instituição, Mauro Ribeiro Neto, que é bem avaliado internamente e jovem, como queria o antecessor de Brandão, Rubem Novaes.

Também fala-se no nome do secretário-executivo do Ministério da Cidadania, Antônio Barreto, que é considerado um dos melhores técnicos da Esplanada e tem apoio do Centrão, e do presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa –– mas que, segundo fontes, teria perdido força nos últimos dias devido à polêmica da mansão comprada pelo senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), que custou aproximadamente R$ 6 milhões e foi financiada pelo BRB a juros considerados mais baixos que os de balcão.