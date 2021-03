Dólar turismo sobe e ultrapassa R$ 6 nesta terça-feira (9/3)

CS Carinne Souza*

(crédito: Divulgação/Governo Federal)

Durante a tarde desta terça-feira (9/3), o dólar turismo ultrapassou os temidos R$ 6, chegando a R$ 6,43 em casas de câmbio em São Paulo. A valorização da moeda tem sido observada desde a última segunda-feira (8), quando o dólar comercial encerrou o dia a R$ 5,778.

Após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, anular os processos condenatórios do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o dólar passou a trabalhar em constante alta. Nesta terça, a moeda comercial abriu em alta de 0,66% e chegou a ser negociada a R$ 5,8714 na alta do dia.

O euro e a libra esterlina também subiram na tarde desta terça. De acordo com a Melhor Câmbio, que acompanha movimento de moedas ao redor do mundo, o euro chegou a R$ 7,23 no dinheiro e R$ 7,67 no cartão pré-pago; a libra esterlina, por outro lado, chegou a ser negociada a R$ 8,72 no dinheiro e R$ 9,25 no cartão pré-pago. As informações colhidas pelo site informam os valores observados por volta das 13h30.

Uma hora depois, por volta das 14h35, as moedas apresentaram queda no valor de negociação. O dólar turismo (comprado por quem vai viajar ao exterior ou negociar compras pelo cartão de crédito) estava sendo negociado a um valor de R$ 5,98 em dinheiro e R$ 6,35 no cartão pré-pago. O euro a R$ 7,11, no dinheiro, e a R$ 7,54 no cartão pré-pago; no caso da libra, baixou para R$ 8,54 no dinheiro, e para R$ 9,14 no cartão pré-pago.

Apesar da leve queda observada ao longo da tarde, a tendência é de alta para os próximos dias.