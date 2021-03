Mercado S/A

CB Correio Braziliense

“Dólar para cima quase sempre aumenta a inflação, e esse é um risco que ameaça a claudicante economia brasileira”



Real continua quebrando recordes negativos

Depois de ocupar o sexto lugar no ranking mundial das moedas mais desvalorizadas em 2020, o real dá prosseguimento à sua sina negativa. Segundo estudo da consultoria Austin Rating, o dinheiro brasileiro, agora, subiu para o quinto lugar entre aqueles de pior desempenho no planeta. Em 2021, a divisa do país caiu 7% na comparação com o dólar, perdendo apenas para as moedas de Sudão (tombo de 85,3%), Líbia (70%), Venezuela (40,4%) e Argentina (7,7%). Sob diversos aspectos, trata-se de um resultado vergonhoso. Basta dar uma espiada nas nações que rivalizam com o Brasil no lamentável ranking — todas são conhecidas pelos graves problemas estruturais — para entender o tamanho da encrenca. Ok, o dólar alto beneficia os exportadores, mas ele também aumenta, consideravelmente, os custos de produção entre os que têm despesas atreladas ao dinheiro dos Estados Unidos. Em outras palavras: o dólar para cima quase sempre aumenta a inflação, e esse é um risco que ameaça a claudicante economia brasileira.

“A preocupação é que, se algo acontecer, você pode não ser atendido. Então, de fato, agora dá medo. É uma situação triste e dramática”

Marcelo Marangon, presidente do Citigroup no Brasil, sobre a situação da pandemia no país

1 milhão

de veículos elétricos deverão ser vendidos pela Volkswagen até o final do ano, de acordo com o plano de metas estabelecido pela empresa. A montadora alemã quer liderar o segmento até 2025, superando a americana Tesla

O inaceitável e perigoso negacionismo

Apesar do caos na saúde, o negacionismo continua a cegar muita gente. Ontem, um grupo de WhatsApp formado por empresários debatia se “os números da pandemia não eram exagerados”. Apesar de a maioria admitir a gravidade da situação, alguns participantes permaneciam céticos. O surpreendente é que, nesse caso, o negacionismo partiu de pessoas supostamente esclarecidas — o que só reforça como o fanatismo político é perigoso. A tragédia brasileira está aí, quer os cegos de espírito admitam ou não.

Telegram cresce, mas dívidas também

Na nova era tecnológica, o sucesso vem rápido, mas os problemas também. Criado em 2013, o serviço russo de mensagens instantâneas Telegram, principal rival do WhatsApp, soma 550 milhões de usuários. A continuar no ritmo atual de expansão, serão 1 bilhão até o final de 2022. É de imaginar, portanto, que o Telegram seja uma máquina de fazer dinheiro. Longe disso. O aplicativo acumula dívidas de US$ 700 milhões, e elas vencem em abril. Se não encontrar uma solução, a empresa corre sérios riscos.

Apps de delivery socorrem restaurantes

As empresas de delivery lançaram uma série de iniciativas para socorrer os restaurantes. A principal delas é a concessão de empréstimos. No Rappi, a ideia é liberar R$ 100 milhões, embora as condições não tenham sido reveladas. Já o iFood aposta na redução das taxas de comissão para os restaurantes parceiros de 23% para 18%. A situação é crítica. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, 300 mil estabelecimentos fecharam desde o início da pandemia e outros 40 mil estão ameaçados.

Rapidinhas

• O Sebrae realizou uma pesquisa com 6.228 pequenos empreendedores para dimensionar as dificuldades enfrentadas na pandemia. Não está fácil para ninguém. Segundo o estudo, 57% dos entrevistados sentem muita dificuldade para manter as suas operações e 65% afirmaram que as vendas em 2020 foram menores do que em 2019.

• A Kinto Share, empresa de compartilhamento e aluguel de carros da Toyota, colhe bons resultados no Brasil. Desde a estreia no país, em novembro passado, o serviço incorporou 20 mil usuários, 38% acima da meta estabelecida pela empresa. Uma das estratégias da Kinto é a oferta de carros híbridos.

• A Oi Soluções, provedora de soluções de TI da Oi para o mercado corporativo, criou o serviço Facilities Eficiência Energética, que otimiza o consumo de energia. Segundo a empresa, outra vantagem da iniciativa é a possibilidade de ações corretivas para evitar que os parceiros tenham consumo excedente aos seus contratos.

• A pandemia acelerou a demanda por apostas on-line. Atualmente, existem 2,8 mil sites ativos — alguns cresceram de forma explosiva. A empresa sueca Betsson registrou, em 2020, um aumento de 24% em sua receita global, o que se deve, em boa parte, às receitas provenientes de apostas. No Brasil, a companhia lançou o “Betsson FC”, voltado para o futebol.