Pronto para a briga

EG ENIO GRECO

A Toyota fez o lançamento oficial do novo Corolla Cross, SUV médio que chega ao mercado com preços de R$ 139.990 a R$ 183.980. O modelo vem para encarar concorrentes de peso, como o líder do segmento, Jeep Compass. Terá como opções o 2.0 litros Dynamic Force flex, e a versão híbrida, que tem dois motores elétricos e um a combustão, também flex. A produção do modelo começou no último o dia 15 e as vendas dão o pontapé no dia 25, com previsão de comercialização de 3.500 unidades por mês.

O Toyota Corolla Cross carrega a tradição do nome do sedã da marca campeão de vendas. Mas a semelhança não fica só aí. O SUV médio é montado sobre a plataforma GA-C, derivada da TNGA, a mesma do sedã Corolla. Trata-se de um projeto global, desenvolvido no Japão, mas com algumas particularidades para atender a outros mercados. No Brasil, o modelo será produzido na fábrica de Sorocaba, no interior paulista, que recebeu um aporte de R$ 1 bilhão para modernização da unidade. A produção será destinada ao mercado local e outros da América do Sul.

O Corolla Cross é um SUV urbano, com tração 4x2, voltado, principalmente, para as famílias que prezam pelo espaço, conforto e segurança. Para isso, o modelo oferece desde a versão de entrada de sete airbags e câmera de ré, além do sistema de segurança ativa Toyota Safety Sense, disponível nas versões híbridas. O SUV médio tem 4,46m de comprimento, 1,82m de largura, 1,62m de altura e 2,65m de distância entre-eixos. O porta-malas tem capacidade de 440 litros, com o banco traseiro na posição normal.

Estilo

Os designers da Toyota quiseram dar ao Corolla Cross um aspecto mais robusto, para sugerir um modelo de categoria superior. Na frente, a grade trapezoidal dupla, com a parte superior pintada em cinza escuro e formato de colmeia, remete aos modelos da Lexus, marca de luxo do grupo Toyota. Para diferenciar, nas versões híbridas a moldura da grade é prata e o acabamento da logomarca, azul, assim como nos faróis. A parte inferior da grade é em plástico preto e abriga os faróis de neblina em LED em todas as versões.

Os faróis são estreitos, horizontalizados, estendendo-se da grade até as laterais, e na versão de entrada são halógenos. Nas demais versões, os faróis são em LED. Todas as versões do Corolla Cross contam com luzes diurnas, ou Daytime Running Lights (DRL). Nas laterais, o modelo tem para-lamas salientes, linha de cintura elevada e formas musculosas, enfatizando ainda mais a robustez.

As maçanetas externas são pintadas na cor do veículo e o acabamento em plástico preto segue toda a lateral, inclusive nas caixas de rodas. O SUV conta, ainda, com rack de teto longitudinal, que reforça o aspecto aventureiro. Outro detalhe que diferencia as versões híbridas é a moldura cromada na parte superior das janelas. Na traseira, as lanternas são horizontais e o spoiler confere discreto toque de esportividade.

Todas as versões do Corolla Cross são equipadas com rodas de liga leve, sendo que na XR são de 17 polegadas com acabamento na cor prata, calçadas com pneus na medida 215/60 R17. Já nas versões XRE e XRV Hybrid, as rodas são de 18 polegadas, com acabamento na cor cinza escuro diamantada. As rodas da topo de linha XRX Hybrid têm acabamento na cor preta diamantada. Nessas três versões, os pneus são 225/50 R18.

Interior

O habitáculo do Corolla Cross lembra muito o do sedã, com linhas horizontalizadas, mas traz algumas pequenas diferenças. O console central é mais amplo, sustentado por duas hastes nas extremidades, com acabamento na cor prata. Os puxadores das portas têm um design flutuante, enquanto as maçanetas internas das portas e os difusores de ar no painel central têm acabamento na cor prata.

A versão XR traz revestimento em tecido preto nos bancos. Já as versões XRE e XRV Hybrid contam com partes revestidas em couro e material sintético preto, enquanto a topo de linha XRX Hybrid traz partes revestidas em couro e material sintético bege. O volante de três raios é revestido em couro e traz os comandos de áudio e computador de bordo. A versão XRE traz, ainda, alertas para trocas de marcha. E, para quem gosta de porta-copos e porta-trecos, o Corolla Cross conta com algumas opções nas portas, no console central e no apoio de braços no banco traseiro.

As versões XR, XRE e XRV Hybrid contam com painel de instrumentos com três mostradores, sendo um circular no centro, com o velocímetro e marcador do nível de combustível, outro semicircular com o conta-giros, o indicador do sistema híbrido e o termômetro da temperatura do motor, e uma tela de TFT de 4,2 polegadas com informações do computador de bordo e indicador de marcha engatada.