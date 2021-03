Governo indica Fausto Ribeiro para a presidência do Banco do Brasil

MB Marina Barbosa

Diante da renúncia do presidente do Banco do Brasil (BB), André Brandão, o presidente Jair Bolsonaro decidiu indicar o administrador Fausto de Andrade Ribeiro para a presidência da instituição financeira. Ribeiro é funcionário de carreira do banco e, desde ano passado, atua como diretor-presidente do BB Consórcio.

"Em razão da renúncia, nesta data, do Sr. André Guilherme Brandão dos cargos de integrante do Conselho de Administração e de Presidente do Banco, será encaminhado para análise do Comitê de Pessoas, Remuneração e Elegibilidade da Companhia, para o preenchimento das respectivas vagas, o nome do Sr. Fausto de Andrade Ribeiro", informou o Ministério da Economia na noite desta quinta-feira (18/03), pouco depois da publicação da renúncia de Brandão.

O Palácio do Planalto já vinha avaliando nomes para o lugar de Brandão desde o início do mês, quando o executivo colocou o cargo à disposição do governo diante do mal-estar com o presidente Bolsonaro, deflagrado pela repercussão negativa do plano de reestruturação do BB. Porém, já havia avisado a aliados que iria privilegiar um nome com experiência no mercado para evitar turbulências no mercado, que teme interferências polícias como a da Petrobras no BB.