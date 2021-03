Correio debaterá o Brasil pós-pandemia em evento na terça-feira (23/3)

CB Correio Braziliense

O Brasil pós-pandemia vai exigir um movimento de união nacional nunca visto no país para reconstruir a economia e reduzir as desigualdades sociais. Governo, Congresso e Judiciário terão que deixar as diferenças de lado e priorizar o bem-estar da população, que viu o desemprego crescer, a inflação disparar e a pobreza ganhar contornos inaceitáveis. Também será necessário ampliar os investimentos em pesquisas e retomar um programa consistente de reindustrialização. O Brasil não pode mais ficar refém do fornecimento de insumos de países como China e Índia, como se viu nos últimos meses.



Para debater todas essas questões, o Correio promoverá, na próxima terça-feira, 23 de março, a partir das 14h30, o seminário on-line Desafios para o Brasil pós-pandemia com integrantes do Legislativo e do Executivo, renomados economistas e representantes da indústria, do varejo, da agricultura e da construção civil. A urgência do momento exige uma discussão ampla e apresentação de propostas que possam minimizar os estragos provocados pela maior crise sanitária em 100 anos. O país não pode repetir mais uma década perdida.

O novo coronavírus escancarou os problemas brasileiros. Deu cara a mais de 30 milhões de invisíveis por meio do auxílio emergencial. Mostrou que o país precisa de um plano consistente de crescimento econômico, com distribuição de renda. Deixou claro ao governo que não existem atalhos na condução da política econômica.

Potencial

Em 2020, devido a um conjunto acertado de medidas emergenciais, o Brasil conseguiu conter o desastre econômico provocado pela pandemia. O Produto Interno Bruto (PIB) caiu 4,1%, ante apostas inicias de tombo de até 10%. Mas é preciso avançar. Na última década, o PIB cresceu, em média, menos de 1% ao ano. Por conta disso, a renda per capita voltou aos níveis de 2009. O sistema educacional brasileiro é sofrível, o que joga para a baixo a produtividade da mão de obra. O Sistema Único de Saúde (SUS) mostrou sua relevância ao salvar milhões de vidas durante a pandemia, mas precisa ser aprimorado.

Portanto, tarefas não faltam para ser executadas. O Brasil, todos sabem, tem um grande potencial. O problema é que, ao longo dos anos, fez escolhas erradas, afastou o investimento produtivo e estimulou a insegurança jurídica. Mas não há mais espaço para erros. Um futuro promissor esperado por todos precisa chegar — e rápido.

O debate, realizado em parceria com o Sebrae, poderá ser acompanhado por meio do site correiobraziliense.com.br e de todas as redes sociais do jornal. A abertura do evento está a cargo do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do presidente da Câmara, Arthur Lira (a confirmar). O encerramento será feito pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O primeiro painel contará com representantes do setor produtivo. O segundo, com renomados economistas (leia a programação ao lado).

Programação

O seminário será transmitido pelo site do Correio e por meio de todas as redes

sociais do jornal, a partir das 14h30, no dia 23 de março, terça-feira

» Abertura

Rodrigo Pacheco, presidente do Senado

Arthur Lira, presidente da Câmara (a confirmar)

» 1º painel

José Carlos Martins, presidente da CBIC

Renato da Fonseca, economista-chefe da CNI

Fábio Bentes, economista sênior da CNC

Fernanda Schwantes, economista da CNA

» 2º painel

Solange Srour, economista-chefe do Credit Suisse

Alberto Ramos, diretor de pesquisa econômica para a América Latina do Goldman Sachs

Tony Volpon, estrategista-chefe da WHG e ex-diretor do Banco Central

» Encerramento

Paulo Guedes, ministro da Economia