Seminário debate soluções após o fim da pandemia; confira programação

CB Correio Braziliense

(crédito: AFP / EVARISTO SA)

O recrudescimento dos casos de mortes e infecções por covid-19 no Brasil é um indicativo de que os impactos socioeconômicos da pandemia podem demorar a ser contornados, o que exigirá um empenho ainda maior do poder público para apresentar alternativas que ajudem o país a contornar os efeitos da crise sanitária.

Para debater as soluções mais viáveis para o bem-estar da nação após o fim da pandemia, o Correio promoverá, nesta terça-feira, o seminário on-line “Desafios para o Brasil pós-pandemia”, que contará com a presença de integrantes do governo federal e do Congresso Nacional, renomados economistas e representantes da indústria, do varejo, da agricultura e da construção civil.

A abertura do evento está a cargo do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e, a confirmar, do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). O encerramento será feito pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.

O primeiro painel contará com representantes do setor produtivo. O segundo, com economistas. Entre os convidados, estão Tony Volpon, estrategista-chefe da WHG e ex-diretor do Banco Central; Renato da Fonseca, economista-chefe da Confederação Nacional da Indústria (CNI); e Fábio Bentes, economista sênior da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

O evento, realizado em parceria com o Sebrae, poderá ser acompanhado a partir das 14h30 por meio do site correiobraziliense.com.br, bem como pelas redes sociais do jornal. Para mais informações sobre os palestrantes e as inscrições acesse o site.



Programação



O seminário será transmitido pelo site do Correio e por meio de todas as redes sociais do jornal, a partir das 14h30, nesta terça-feira

Abertura



» Rodrigo Pacheco, presidente do Senado

» Arthur Lira, presidente da Câmara (a confirmar)

1º painel



» José Carlos Martins, presidente da CBIC

» Renato da Fonseca, economista-chefe da CNI

» Fábio Bentes, economista sênior da CNC

» Fernanda Schwantes, economista da CNA

2º painel



» Solange Srour, economista-chefe do Credit Suisse

» Alberto Ramos, diretor de pesquisa econômica para a América Latina do Goldman Sachs

» Tony Volpon, estrategista-chefe da WHG e ex-diretor do Banco Central

Encerramento



» Paulo Guedes, ministro da Economia