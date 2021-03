Crédito rural: Banco do Brasil faz circuito virtual para ofertar crédito, seguros e consórcio

AE Agência Estado

Com o cancelamento de feiras agropecuárias presenciais também em 2021, o Banco do Brasil (BB) dará início, a partir desta segunda-feira (22/3), ao Circuito Virtual Agro de 2021. Pela plataforma online Broto, o banco oferecerá a clientes condições especiais de financiamento de maquinário, contratação de seguros e consórcios, que seriam levadas às feiras presenciais, suspensas em decorrência da pandemia de covid-19.

Segundo o BB, o circuito será dividido em cinco etapas, a primeira dela voltada ao Sul do Brasil, entre 22 de março e 9 de abril. Neste período, o banco promoverá demonstrações virtuais e "lives" relacionadas aos três Estados da região. Apesar de toda a programação ser regionalizada, as condições diferenciadas serão válidas para todo o País já a partir de segunda-feira. Estão previstos itens promocionais das montadoras, descontos em seguros e consórcios e distribuição de pontos Livelo.

No ano passado, entre 26 de outubro e 27 de novembro, o banco realizou a 1ª Feira Virtual Agro do BB, pela plataforma Broto, com a colaboração das montadoras e suas revendas, empresas de assistência técnica, agentes de crédito e correspondentes agro. Durante o evento, foram comercializados R$ 130 milhões, o equivalente ao volume movimentado pela quinta maior feira agrícola de 2019 (último ano de feiras presenciais antes da pandemia), segundo o vice-presidente de Agronegócios e Governo do BB, João Rabelo.

Para o presidente da Brasilseg, que concentra o negócio de seguros do BB, Rodrigo Caramez, o calendário de eventos de agro do banco "impulsionará ainda mais" o crescimento da seguradora. Segundo o CEO da BB Seguridade, holding controlada pelo BB que concentra os negócios de seguros, previdência complementar aberta, capitalização e planos odontológicos, foram pagos em 2020 R$ 1,6 bilhão em indenizações a produtores rurais pelo banco, sendo 60% no Rio Grande do Sul. Em todo o País, mais de 23 mil solicitações de indenização foram atendidas, de acordo com o executivo.