Bolsonaro: "Se não fosse a pandemia, estaríamos voando"

IS Ingrid Soares

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta segunda-feira (22/03), que, se não fosse a pandemia de covid-19, a economia estaria "voando". Ele fez o comentário no Palácio do Planalto, durante sanção da lei que classifica a visão monocular como deficiência sensorial do tipo visual e após assinatura do decreto que regulamenta o novo Fundeb.

"Nosso PIB encolheu. Menos que nós, apenas Estados Unidos, China e Coreia do Sul. O resto todos os países encolheram mais do que nós, entre eles, Inglaterra, França, Itália", comparou Bolsonaro. "A economia vai indo mal, apesar da pandemia, se não fosse a pandemia estaríamos voando. O Brasil tem feito a sua parte, tendo à frente o ministro Paulo Guedes”, ressaltou o mandatário.

Bolsonaro também celebrou o resultado da arrecadação de impostos e contribuições federais no mês de fevereiro anunciado hoje, que somou R$ 127,747 bilhões em fevereiro, o melhor resultado para o mês na série histórica da Receita Federal. "Saiu agora há pouco a arrecadação de fevereiro, R$ 127, um recorde da série (da Receita Federal) desde o ano 2000 para o mês de fevereiro, quem podia esperar isso?". "E esse valor é 4% acima da inflação, levando-se em conta fevereiro de 2020", emendou Bolsonaro.

Por fim, o mandatário elogiou o ministro Paulo Guedes, o qual caracterizou como o homem que aplica na hora certa os remédios para que o país mantenha os "sinais vitais" da economia.