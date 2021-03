De cara nova e coração velho

CB Correio Braziliense

ENIO GRECO

A Nissan caprichou na renovação do visual do Kicks 2022, fazendo mudanças pontuais que deixaram o SUV compacto com aspecto mais robusto. Mas quem esperava alterações mais profundas, terá de aguardar a próxima geração do modelo. É que o novo Kicks traz basicamente o mesmo interior e ainda manteve o conjunto mecânico, com o velho motor 1.6 aspirado associado ao câmbio automático do tipo CVT. Com um desempenho apenas razoável, o SUV compacto peca em alguns detalhes e vai ter que rebolar para encarar a concorrência pesada.

Testamos a versão topo de linha, Exclusive, acrescida do Pack Tech, que traz uma série de equipamentos de auxílio à condução. O SUV compacto da marca japonesa fechou o ano de 2020 como o quinto modelo mais vendido no segmento, com 36.433 unidades emplacadas. Nos dois primeiros meses deste ano, caiu algumas posições, vendendo pouco mais de 3 mil unidades/mês. Ele tem a indigesta missão de encarar concorrentes de peso, como o atual líder Jeep Renegade, o VW T-Cross e o Chevrolet Tracker, sendo os dois últimos equipados com motor turbo. E vale lembrar que, em breve, o Renegade também vai ganhar motor turbo.

Mas, ao que tudo indica, a Nissan estava mais preocupada em dar um tapa no visual do Kicks do que investir em mudanças mais significativas, como na evolução do conjunto mecânico. Realmente, o modelo ganhou aspecto mais robusto e atualizado. Na frente, os faróis com LED ficaram mais estreitos e a grade manteve o desenho em V, porém, mais ampla e com a parte interna em preto brilhante. Frisos cromados emolduram uma faixa em black piano que contorna a grade. O para-choque ganhou uma saia com friso cromado e os faróis de neblina com LED estão alojados em uma moldura preta.

A frente do Kicks 2022 ficou mais robusta, com o capô alto e com vincos marcantes. Nas laterais, os para-lamas mais salientes e o vinco reforçando a linha de cintura elevada conferem ao SUV compacto um aspecto mais musculoso. Nesta versão, as maçanetas cromadas têm o botão de apertura, já que conta com chave presencial. O Kicks tem a coluna A mais estreita e a C, mais larga, o que compromete a visibilidade traseira. Mas o sensor de estacionamento e a câmera de ré auxiliam o motorista nas manobras. As colunas pintadas em preto fazem o teto parecer flutuar, e o defletor de ar e a antena do tipo barbatana de tubarão completam o visual. Na traseira, as lanternas com LED invadem as laterais e são unidas por um elemento que não é luminoso. As rodas de liga leve de 17 polegadas têm parte cromada e outras pintadas em preto brilhante.

Espaço interno

Por dentro, o Kicks não mudou muito. Continua oferecendo bom espaço interno, com bancos anatômicos e confortáveis na frente, dotados de abas laterais no encosto e no assento, que apoia bem as pernas. O do motorista conta com ajuste de altura, mas não tem a regulagem lombar. Já no banco traseiro, o espaço é bom para duas pessoas, pois três adultos vão bem apertados ali. E quem senta lá não conta com saídas de ar-condicionado, entrada USB ou sequer uma iluminação de teto. Tem apenas uma tomada de 12V. Mas, no quesito segurança, serviço completo, com três apoios de cabeça, cintos de segurança retráteis de três pontos para três pessoas e Isofix para fixação de cadeiras infantis.

Se o assunto é espaço no porta-malas, o Nissan Kicks deixa seus principais concorrentes para trás, já que tem volume de 432 litros. É um compartimento de bagagem de bom tamanho para um SUV compacto e ainda é todo revestido com carpete, conta com ganchos para prender sacolas e outros objetos, além de iluminação. O porém fica por conta da tampa do porta-malas, que apesar de ter um puxador para auxiliar no fechamento, é bem pesada.

O desenho do painel é praticamente o mesmo. A versão Exclusive traz revestimento dos bancos em couro, em duas cores (preto e cinza). O mesmo material, em cinza, pode ser visto em detalhes no painel principal e nas portas. Fora isso, muito plástico duro por todos os lados e acabamento imitando alumínio nos puxadores das portas. No console central, porta-copos, acabamento em preto brilhante no entorno da alavanca do câmbio, duas entradas UBS, uma tomada 12V e o botão start/stop engine, para dar a partida ou desligar o motor. O volante, ajustável em altura e distância, é revestido em couro e tem a base achatada, além de comandos para acesso ao som, computador de bordo, celular e o controlador de velocidade.

O painel de instrumentos tem tela de sete polegadas configurável, fundo preto e velocímetro analógico. Ao lado da tela do computador de bordo, um pequeno gráfico mostra os alertas do sistema de manutenção de faixa e o de risco de colisão frontal. Se o motorista preferir, pode optar pelo velocímetro digital, mas não consegue visualizá-lo simultaneamente com o conta-giros. É uma coisa ou outra.

Conectividade

A versão Exclusive vem equipada com o sistema multimídia Nissan Connect, com tela sensível ao toque, colorida, de oito polegadas, duas portas USB (tipos A e C), Bluetooth, Apple CarPlay e Android Auto. Sem um menu central, suas funções são acessadas por meio dos botões no entorno do monitor. Um deles permite o acesso às imagens da câmera de 360 graus, que possibilita ver o carro de diferentes ângulos. As mídias disponíveis são rádio e Bluetooth com função streaming. Não tem sistema de navegação nativo. Só com uso de aplicativo. Destaque para o sistema premium de som Bose Personal Plus, com alto-falante no apoio de cabeça do motorista e mais oito alto-falantes. Som de boa qualidade.

A grande mancada da Nissan com o Kicks 2022 foi manter o motor 1.6 aspirado associado ao câmbio CVT. Trata-se de um propulsor apenas razoável, que não proporciona brilho e nem uma condução prazerosa. No plano, ele dá conta do recado, e no trânsito urbano, onde não é muito exigido, desenvolve bem. Mas em uma cidade com aclives acentuados, percebe-se rapidamente as limitações desse propulsor. Para encarar trechos íngremes é preciso subir o giro do motor, aumentando também seu ruído de funcionamento. E, na estrada, é necessário calcular bem a distância na hora de fazer uma ultrapassagem, já que as retomadas de velocidade são mais lentas.