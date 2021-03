Bolsonaro diz que auxílio deve ser pago entre 4 e 5 de abril

IS Ingrid Soares

O presidente Jair Bolsonaro afirmou em live nesta quinta-feira (25/03) que o pagamento do auxílio emergencial deverá começar nos dias 4 ou 5 de abril.

"O auxílio emergencial começa no início da semana que vem, dia 4 [domingo] ou 5. São mais quatro parcelas do auxílio emergencial, que já é o maior programa social do mundo, para atender exatamente aqueles que foram atingidos pela política do 'fique em casa', 'feche tudo'", afirmou Bolsonaro.

"O governo federal manteve viva a economia no ano passado e, mais ainda, fez com que o país, assim como o mundo todo estava previsto ter um PIB negativo, com exceção da China, os demais países tiveram PIB negativo. E o Brasil foi o quarto que menos decresceu. Então, invariavelmente, fruto de várias políticas do governo voltada para o emprego", completou.

Mais cedo, o chefe do Executivo também comentou sobre o auxílio emergencial. Ele alegou que apesar do valor baixo, o montante será de ajuda para quem realmente precisa.

Na nova rodada, o desenho prevê quatro parcelas mensais de R$ 150 para famílias de uma pessoa só, R$ 250 para a média das famílias e R$ 375 para mulheres que são únicas provedoras da família.