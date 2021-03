Investimento direto soma US$ 9 bilhões em fevereiro, 38% acima da projeção do BC

SK Simone Kafruni

Chefe de Estatísticas do BC, Fernando Rocha, diz que alta pode não significar uma tendência - (crédito: Agência Brasil - 30/7/13)

Os investimentos diretos no país (IDP) surpreenderam em fevereiro de 2021, com ingresso de US$ 9 bilhões, 38% acima da projeção do Banco Central (BC), que era de US$ 6,5 bilhões. O desempenho dos aportes segue em alta nas parciais de março. A previsão da autoridade monetária é de atingir US$ 7 bilhões no mês corrente, sendo que, até dia 23, já entraram US$ 5,8 bilhões. Os dados foram divulgados, nesta sexta-feira (26/3), pelo BC. O IDP é formado por participações no capital, por empréstimos intercompanhias, ou seja, para as filiais de multinacionais no país, e pelo retorno de investimentos brasileiros no exterior.

Segundo o chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central (BC), Fernando Rocha, a trajetória do IDP era de redução, desde o segundo trimestre do ano passado, e houve mudança na curva, com os números de fevereiro de 2021 bastante superiores ao mesmo mês de 2020. “Isso significa um ponto fora da curva na trajetória. Se março se confirmar, teremos dois pontos de alta. Mas ainda é cedo para dizer que essa inflexão é uma tendência. Precisamos esperar para ver se há perspectiva de resultados maiores nos próximos meses”, explicou.

Rocha ressaltou que os US$ 7 bilhões esperados para o fechamento do mês são da mesma magnitude do resultado de março de 2020, quando o IDP atingiu US$ 7,4 bilhões. “Dessa forma, os fluxos cresceram de janeiro para fevereiro, de 33,4% para 39,8%, e devem ficar estáveis em março, passando de 39,8% para 39,4%”, disse. De acordo com o chefe de Estatísticas do BC, dois terços do total da conta foram de empréstimos intercompanhia. “Acima do que a gente esperava.”.

Aportes adiados

A expectativa do Banco Central para o ano de 2021 é de IDP de US$ 60 bilhões. No primeiro bimestre, os investimentos diretos totalizaram US$ 10,8 bilhões. “Há que se considerar que isso pode ser efeito da pandemia, com muitos aportes adiados de 2020 para 2021. E pode não representar uma reversão de tendência”, alertou Rocha. Mesmo assim, o BC mantém a projeção de fechar 2021 com US$ 60 bilhões. “A piora da pandemia afeta todas as variáveis, mas a trajetória que o BC desenhou é mais alta no segundo semestre”, completou.