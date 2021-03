Presidente do IBGE anuncia saída do órgão um dia após corte de verba

JV João Vitor Tavarez*

A economista Suzana Cordeiro Guerra pediu exoneração do cargo de presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A informação foi divulgada nesta sexta-feira (26/03) por meio de nota publicada no site oficial do órgão. No cargo há dois anos, ela continua à frente do instituto até que o próximo presidente tome posse.

Como motivo da saída estão razões pessoais e familiares, segundo o documento. O pedido de demissão acontece, contudo, após o corte de 90% do Censo 2021, o que representa perda de R$ 1,76 bilhão, conforme parecer apresentado na Comissão Mista Orçamentária (CMO) do Congresso Nacional.

A ex-presidente do IBGE é PhD em ciência política pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e fez mestrado em Harvard. No Brasil, trabalhou com pesquisas no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Fundação Getulio Vargas (FGV) e Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).

