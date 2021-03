Brasil S/A

AM Antonio Machado

Na semana em que o país ultrapassou a assombrosa marca de 300 mil mortos pelo coronavírus, com milhares de infectados graves sem UTIs para recebê-los, houve algo não visto desde 1º de janeiro de 2019: Jair Bolsonaro acuado pelos líderes políticos aos quais se aliou no Congresso para afastar o risco de impeachment e buscar a reeleição.

Poucas vezes ele ouviu desde sua eleição reprimenda tão explícita como a do discurso do presidente da Câmara, Arthur Lira, na noite do mesmo dia em que horas antes os titulares dos três poderes da República selaram um pacto contra a pandemia com base em vacinas, não nas charlatanices do tratamento precoce nem com sabotagens às medidas de distanciamento social de governadores e prefeitos.

“Como presidente da Câmara dos Deputados, quero deixar claro que não ficaremos alienados aqui, votando matérias teóricas como se o mundo real fosse apenas algo que existisse no noticiário”, disse Lira. O introito de sua fala destaca a dimensão da cadeira que ele ocupa, única com a prerrogativa constitucional de dar início a um processo de impeachment. Ex-deputado, Bolsonaro conhece as regras.

Seu aviso foi claro. “Estou apertando hoje um sinal amarelo para quem quiser enxergar: não vamos continuar aqui votando e seguindo um protocolo legislativo com o compromisso de não errar com o país se, fora daqui, erros primários, erros desnecessários, erros inúteis, erros que são muito menores do que os acertos cometidos continuarem a ser praticados.” Intercalou gentileza com dureza.

Os remédios políticos do Congresso, avisou, “são conhecidos e são todos amargos. Alguns, fatais. Muitas vezes são aplicados quando a espiral de erros de avaliação se torna uma escala geométrica incontrolável. Não é esta a intenção desta Presidência. Preferimos que as atuais anomalias se curem por si, frutos da autocrítica, do instinto de sobrevivência, da sabedoria, da inteligência emocional e da capacidade política. Mas alerto que, dentre todas as mazelas brasileiras, nenhuma é mais importante do que a pandemia”.

O dado para alguns desconcertante é um discurso de chamada à razão de Bolsonaro ter sido feito por um dos próceres do centrão, a massa amorfa de partidos que apoiam qualquer governo em troca de cargos, verbas e prioridade aos setores econômicos que representam. Importa avaliar, na fala de Lira, do Progressistas (ex-PP) de Alagoas, que a situação da saúde é gravíssima. Ou ele não chegaria a tanto.

Não falou de improviso – personagens relevantes da política, do mundo empresarial e da alta burocracia foram consultados. E agora?

Povo ama quem o protege

Filiado a partidos do centrão em seus 28 anos passados na Câmara Federal, a maior parte dos quais na bancada de Lira e do seu aliado senador Ciro Nogueira, presidente do PP, não é crível dizer que Bolsonaro foi surpreendido. Não lhe faltam defeitos, menos o da inocência. Bolsonaro não é um político tolo, ao contrário.

Ao se aproximar do centrão para afastar o grupo de Rodrigo Maia da direção da Câmara, além de eleger outro aliado, Rodrigo Pacheco, do mesmo DEM de Maia, para presidir o Senado, Bolsonaro esperava pagar apenas o custo habitual da “velha política” que dizia odiar.

O que talvez não esperasse é que seus excessos na pandemia fossem incomodar até a nata da política que exerce o poder há gerações.

Só que tudo passa, o mundo gira. Como ensinava o genial florentino Maquiavel, deve-se ver a realidade tal como é, não como se deseja que seja. Quem governa deve ser temido pelos adversários e amado por quem é o responsável pela sua manutenção no poder, o povo. Ele não haverá de amar quem se mostra indiferente com a sua sorte.



Aviso aos ditos liberais

É esse o contexto da fala de Lira. Ela teve recados sutis até aos que vinham aceitando a trama macabra da extrema-direita que cerca o presidente na expectativa das reformas ditas liberais da economia – a razão de o ministro Paulo Guedes manter o apoio dos traders do mercado financeiro, apesar de seus pífios resultados.

“Esta não é a casa da privatização, não é a casa das reformas, não é nem mesmo a casa das leis”, dramatizou o presidente da Câmara. “É a casa do povo brasileiro. E, quando o povo brasileiro está sob risco, nenhum outro tema ou pauta é mais prioritário.” Ou seja: ou chegam juntos ou nada mais passa até o fim desta legislatura.

O manifesto do Centrão lido por Lira reúne o sentimento de que não há salvação política a ninguém enquanto vidas continuarem morrendo e sofrendo com a desídia do Ministério da Saúde; indica também a percepção de que Bolsonaro só serve à extrema-direita, que é muito pequena no eleitorado, além de divorciada do nacionalismo militar e adversária da direita conservadora representada por tais partidos; e, enfim, perderam o medo dos ataques nas redes sociais promovidos pelos radicais pilotados por assessores palacianos.