Veja o calendário completo das novas parcelas do auxílio emergencial

(crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil - 7/4/20)

O governo federal divulgou, nesta quarta-feira (31/3), o calendário de pagamentos e saques das quatro novas parcelas do auxílio emergencial. O benefício começará a ser distribuído na próxima terça-feira (6/4). Ao contrário do ano passado, a assistência financeira não será de R$ 600. Desta vez, o valor médio repassado aos beneficiários será de R$ 250. Contudo, mulheres chefes de família monoparental terão direito a R$ 375, enquanto pessoas que moram sozinhas receberão R$ 150.

Apesar de quatro parcelas, a concessão do benefício vai se estender por cinco meses, com a previsão de acabar em julho. Os saques em dinheiro, por sua vez, terão início em maio e irão até setembro. O intervalo de pagamento entre uma parcela e outra, de acordo com o cronograma do governo, é superior a 30 dias.

Em abril, o governo federal só vai disponibilizar o benefício por meio da Conta Poupança Social Digital, no aplicativo Caixa Tem. Pessoas nascidas em janeiro serão as primeiras a receber o novo benefício, no dia 6, enquanto aquelas pessoas que nasceram em dezembro serão as últimas a serem contempladas, no dia 30. Já os saques para este ciclo só serão autorizados entre 4 de maio e 4 de junho.

A segunda parcela só começa a ser paga em 16 de maio — 40 dias depois da primeira parcela. O segundo pagamento vai de 16 de maio a 16 de junho no aplicativo, com saques liberados de 8 de junho a 8 de julho.

A terceira parcela só começa a ser paga, então, em 20 de junho e vai até 21 de julho no Caixa Tem. Os saques vão de 13 de julho a 12 de agosto. Com isso, a quarta parcela começará a ser paga apenas no fim de julho e vai se estender até agosto. Os pagamentos no aplicativo vão de 22 de julho a 23 de agosto, enquanto os saques ficam para entre 13 de agosto e 10 de setembro.

Nesta quinta-feira (1º/4), a Dataprev, estatal que reúne as informações pessoais dos beneficiários do programa e que define quem pode ou não receber o benefício, vai disponibilizar a lista das pessoas que serão atendidas nesta nova rodada do auxílio. A consulta poderá ser feita no link consultaauxilio.cidadania.gov.br/consulta/. Será necessário informar nome completo, CPF, data de nascimento e o nome da mãe.

Veja o calendário completo de pagamentos do auxílio

Parcela 1 - Abril

Depósito digital no Caixa Tem

Nascidos em janeiro: 06 de abril

Nascidos em fevereiro: 09 de abril

Nascidos em março: 11 de abril

Nascidos em abril: 13 de abril

Nascidos em maio: 15 de abril

Nascidos em junho: 18 de abril

Nascidos em julho: 20 de abril

Nascidos em agosto: 22 de abril

Nascidos em setembro: 25 de abril

Nascidos em outubro: 27 de abril

Nascidos em novembro: 29 de abril

Nascidos em dezembro: 30 de abril

Saque em dinheiro

Nascidos em janeiro: 04 de maio

Nascidos em fevereiro: 06 de maio

Nascidos em março: 10 de maio

Nascidos em abril: 12 de maio

Nascidos em maio: 14 de maio

Nascidos em junho: 18 de maio

Nascidos em julho: 20 de maio

Nascidos em agosto: 21 de maio

Nascidos em setembro: 25 de maio

Nascidos em outubro: 27 de maio

Nascidos em novembro: 1º de junho

Nascidos em dezembro: 04 de junho

Parcela 2 - Maio/Junho

Depósito digital no Caixa Tem

Nascidos em janeiro: 16 de maio

Nascidos em fevereiro: 19 de maio

Nascidos em março: 23 de maio

Nascidos em abril: 26 de maio

Nascidos em maio: 28 de maio

Nascidos em junho: 30 de maio

Nascidos em julho: 02 de junho

Nascidos em agosto: 06 de junho

Nascidos em setembro: 09 de junho

Nascidos em outubro: 11 de junho

Nascidos em novembro: 13 de junho

Nascidos em dezembro: 16 de junho

Saque em dinheiro

Nascidos em janeiro: 08 de junho

Nascidos em fevereiro: 10 de junho

Nascidos em março: 15 de junho

Nascidos em abril: 17 de junho

Nascidos em maio: 18 de junho

Nascidos em junho: 22 de junho

Nascidos em julho: 24 de junho

Nascidos em agosto: 29 de junho

Nascidos em setembro: 1º de julho

Nascidos em outubro: 02 de julho

Nascidos em novembro: 05 de julho

Nascidos em dezembro: 08 de julho

Parcela 3 - Junho/Julho

Depósito digital no Caixa Tem

Nascidos em janeiro: 20 de junho

Nascidos em fevereiro: 23 de junho

Nascidos em março: 25 de junho

Nascidos em abril: 27 de junho

Nascidos em maio: 30 de junho

Nascidos em junho: 04 de julho

Nascidos em julho: 06 de julho

Nascidos em agosto: 09 de julho

Nascidos em setembro: 11 de julho

Nascidos em outubro: 14 de julho

Nascidos em novembro: 18 de julho

Nascidos em dezembro: 21 de julho

Saque em dinheiro

Nascidos em janeiro: 13 de julho

Nascidos em fevereiro: 15 de julho

Nascidos em março: 16 de julho

Nascidos em abril: 20 de julho

Nascidos em maio: 22 de julho

Nascidos em junho: 27 de julho

Nascidos em julho: 29 de julho

Nascidos em agosto: 30 de julho

Nascidos em setembro: 04 de agosto

Nascidos em outubro: 06 de agosto

Nascidos em novembro: 10 de agosto

Nascidos em dezembro: 12 de agosto

Parcela 4 - Julho/Agosto

Depósito digital no Caixa Tem

Nascidos em janeiro: 23 de julho

Nascidos em fevereiro: 25 de julho

Nascidos em março: 28 de julho

Nascidos em abril: 1º de agosto

Nascidos em maio: 03 de de agosto

Nascidos em junho: 05 de agosto

Nascidos em julho: 08 de agosto

Nascidos em agosto: 11 de agosto

Nascidos em setembro: 15 de agosto

Nascidos em outubro: 18 de agosto

Nascidos em novembro: 20 de agosto

Nascidos em dezembro: 22 de agosto

Saque em dinheiro

Nascidos em janeiro: 13 de agosto

Nascidos em fevereiro: 17 de agosto

Nascidos em março: 19 de agosto

Nascidos em abril: 23 de agosto

Nascidos em maio: 25 de agosto

Nascidos em junho: 27 de agosto

Nascidos em julho: 30 de agosto

Nascidos em agosto: 01º de setembro

Nascidos em setembro: 03 de setembro

Nascidos em outubro: 06 de setembro

Nascidos em novembro: 08 de setembro

Nascidos em dezembro: 10 de setembro